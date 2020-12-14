"Под громкое имя сумел выбить солидный бюджет". "Тараз" может расстаться с Никитенко и пригласить известного тренера

Руководство "Тараза" не планирует продлевать контракт с занимающим должность главного тренера Владимиром Никитенко, сообщает в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

Отмечается, что все решится после встречи руководства клуба с акимом области Бердибеком Сапарбаевым. Но вероятно, что глава региона не станет возражать против ухода казахстанского специалиста, так как тот не выполнил поставленную на сезон задачу - попадание в первую шестерку команд.

"Поскольку встречи между директором и акимом еще не было, то и говорить о бюджете и задачах на следующий сезон не приходится. Но если все будет хорошо, то руководитель "Тараза" Талгат Турлыбайулы попытается провернуть тот же фокус, что и восемь-девять лет назад, когда он пригласил победителя Лиги чемпионов Любко Петровича и под громкое имя сумел выбить солидный бюджет. Тогда жамбылцам удалось завоевать четвертое место в чемпионате, с тех пор лучше результата не было. Возможно, и сейчас Турлыбайулы сможет заманить зарубежного тренера с именем, поменять всех легионеров", - пишет Кожахмет.

При этом уже завтра, 15 декабря, местные игроки "Тараза" начнут подготовку к следующему сезону КПЛ под руководством местных же тренеров.