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Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы

Ему всего 19 лет.

Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы
Фото: ФК "Малорита"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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19-летний казахстанец Бекжан Сергали подписал контракт с белорусской "Малоритой". Об этом сообщает Meta-ratings.kz

Сергали - воспитанник алматинского футбола, начинал свой путь в частной школе "Бибарс". Затем занимался в филиале академии "Кайрата". В 15 лет, оставив родителей, отправился один в Усть-Каменогорск в академию "Алтая". В 2019 году дебютировал в молодежной команде "Алтая", а в прошлом году в основном составе.

Теперь Сергали отправился в Беларусь, в клуб второй лиги "Динамо-Брест-1960", который в нынешнем году был переименован в "Малориту", заключив годичный контракт.

Данная команда является фарм-клубом экс-обидчика столичной "Астаны" в Лиге чемпионов "Динамо-Брест" - северяне проиграли белорусам со счетом 3:6 в первом квалификационном раунде сезона-2020/21.

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Метки:
КПЛ-2021 Первая лига Казахстана Алтай Кайрат ФК Беларусь

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