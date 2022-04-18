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"Пихали жестко". Сейдахмет - о карьере в "Уфе", крутости Исламхана и правилах Зайнутдинова

"Пихали жестко". Сейдахмет - о карьере в "Уфе", крутости Исламхана и правилах Зайнутдинова
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет в выпуске "ЖБ Подкаст" рассказал о российской премьер-лиге, профессионализме Бахтиера Зайнутдинова и футбольном кумире Бауыржане Исламхане, сообщает KazFootball.kz.

22-летний футболист заявил о себе несколько лет назад, а затем ворвался в РПЛ.

- Ты говоришь, что тебе было сложно в "Уфе". Помешало ли тебе это в продолжении карьеры там?

- Думаю, что я рано уехал. Тогда я не знал, каково это - играть в другом чемпионате. Сейчас я знаю, как правильно себя вести. Тогда мне никто не помог с адаптацией, я был один. В Уфе менталитет другой, больше русских. Было тяжело с игроками: я никого не знал, и они меня, пихали жестко. Все это было только в отношении молодых игроков. 

- Почему сейчас в Казахстане такого нет?

- У нас сейчас много молодых игроков, а когда я в первый год перешел в "Кайрат", то тогда были Исламхан, Куат и нас было всего 3-4 молодых. Нам тогда жестко пихали, мы всегда были виноватыми и все таскали, а сейчас нас 10-15 человек, и не знают, кого наругать. У некоторых молодых сейчас нет уважения к старшим, и это я считаю неправильным. Лучше бы старики пихали молодым, от этого хуже не станешь. Старик всегда прав.

- Кстати, универсализмом отличается тот же Бахтиер Зайнутдинов.

- В 2018-м мы вместе с Бахтиером играли в "Таразе", он еще тогда был очень большим профессионалом: вовремя принимал пищу, засыпал в определенное время. Если разрешали сидеть в телефоне 2 часа, то он сидел это время, потом ложился спать. Благодаря этому он забил 7 голов в том сезоне. То, что он играет на многих позициях, связано с футбольным мозгом.

- Какой футболист вас удивил и вдохновил заниматься футболом?

- У меня это был Бауыржан Исламхан. Когда смотрел матч в Таразе, он вообще не терял мяч. Когда я перешел в "Кайрат" и смотрел на тренировки Исламхана, то также удивлялся. По таланту он на первом месте в Казахстане. Его сейчас не хватает и в сборной, и в "Кайрате".

- Сможет ли Исламхан вернуть тот же класс или же он потеряет свои навыки?

- На сто процентов уверен, что он не потеряет никакого таланта. Если он наберет форму, то он вернется даже еще лучше.

- Про Исламхана все говорили, что он будет играть в топ-клубах. Что это первый казахстанец, который должен выйти на европейский уровень. Как думаешь, почему не получилось?

- Если честно, не знаю, почему у него не получилось. Это, наверное, агентское... Он перешел в Эмираты. Думаю, это тоже сыграло. Ждут ли его в "Кайрате"? Да, конечно. И болельщики тоже.

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Метки:
Сейдахмет Еркебулан Кайрат ФК Исламхан Бауыржан Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА

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