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ПФЛК озвучила правила допуска болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу

Первый тур пройдет в два дня.

ПФЛК озвучила правила допуска болельщиков на матчи чемпионата Казахстана по футболу
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) сообщает, что согласно требованиям протокола проведения матчей в соответствии с санитарными нормами разработаны и утверждены правила допуска болельщиков на стадионы.

Ниже представлены обязательные для соблюдения клубами пункты правил.

1. Допуск зрителей на стадионы осуществляется с учетом требований уполномоченных государственных органов. Непосредственное разрешение на допуск болельщиков на определенный матч выдают местные уполномоченные государственные органы.
 
2. Разрешается допуск зрителей в количестве не более 30 (тридцати) процентов от количества посадочных мест на трибунах стадиона.
 
3. Допуск зрителей на стадион осуществляется исключительно по персональным билетам. Билет должен содержать информацию о конкретном месте на трибуне для зрителя.
 
4. Билеты на трибуны стадионов должны реализовываться с использованием онлайн-продаж либо через кассы стадиона. При реализации билетов через кассы должна соблюдаться социальная дистанция. Реализация билетов через кассы стадиона (работа касс стадиона) должна быть завершена не позднее чем за 3 часа до времени начала матча. 
 
5. Допуск и размещение зрителей на трибунах должны производиться с учетом социальной дистанции между зрителями.
 
6. При входе на стадион у каждого зрителя должен производится замер температуры. Зрители с повышенной температурой на трибуны стадиона не допускаются.
 
7. При входе на трибуны стадиона, у лифтов и на самих трибунах обязательна установка санитайзеров для дезинфекции.
 
8. На протяжении всего времени нахождения на территории стадиона зрители обязаны использовать защитные маски. Данное требование не распространяется на детей в возрасте до 5 лет.
 
9. Для допуска зрителей на территорию стадиона должно использоваться максимально возможное количество входов, чтобы избежать скопления людей. Допуск через входные ворота стадиона должен осуществляться с учетом социальной дистанции.
 
10. Все секторы и трибуны стадионов должны содержать указатели, отметки и прочее, что обеспечит зрителям максимально быстрый и короткий доступ к своему месту.
 
11. В местах гостеприимства (кафе, торговые точки и прочее) необходимо соблюдение социальной дистанции, использование персоналом и посетителями защитных масок, наличие санитайзеров для дезинфекции. 
 
12. На "гостевые" секторы трибун, предназначенные для организованных групп болельщиков гостевой команды, билеты не выделяются.
 
13. Запрещается любой контакт между зрителями и футболистами, тренерами, персоналом, руководством команд до, во время и после окончания матча.
 
14. Футбольные клубы несут ответственность за соблюдение настоящих правил. Для непосредственной работы со зрителями на территории стадиона необходимо привлекать достаточное количество стюардов. На стюардов также распространяются требования по измерению температуры при допуске на стадион и по ношению защитных масок.
 
15. Футбольные клубы несут ответственность за информирование зрителей о требованиях настоящих Правил до и во время проведения матча.
 
16. В случае нарушения требований настоящих правил, на основании видеоматериалов, материалов СМИ и/или социальных сетей, отчета инспектора и/или отчета делегата и других материалов матча может быть вынесен запрет на допуск зрителей на определенный стадион.     
 
Также отмечается, что в случае проведения домашних матчей на нейтральном стадионе матч должен проходить за закрытыми трибунами, без доступа зрителей. Данная мера принята в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране и во избежание перемещения болельщиков футбольных клубов в другие регионы.

Напомним, что первый тур чемпионата будет разбит на два дня. 13 марта (суббота) сыграют "Кайрат" - "Жетысу", "Туран" - "Астана", "Атырау" - "Шахтер", а 14-го числа (воскресенье) встретятся "Кайсар" - "Тараз", "Каспий" - "Актобе", "Тобол" - "Акжайык".

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Метки:
КПЛ-2021 Футбол ПФЛК

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