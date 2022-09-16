Перезагрузка состава? Вернется ли Куат в основу "Астаны" при Бабаяне

После назначения Григория Бабаяна на пост главного тренера "Астаны" болельщики столичного клуба мгновенно ожидали возвращения в основной состав Исламбека Куата, однако этого не произошло. Корреспондент Vesti.kz коротко рассуждает о том, почему статус хавбека сборной Казахстана не меняется даже после ухода Срджана Благоевича.

Перед матчем с "Тоболом" у "Астаны" был не самый оптимальный состав, в частности, в средней линии играл левый защитник Брайан Сильва. Несмотря на это, Бабаян не поспешил вернуть из молодежного состава Куата. После игры Григорий Константинович рассказал, как видит эту ситуацию:

"Что-то менять за один день невозможно. Была первая тренировка, я ознакомился с футболистами, потому что многих я знаю, но с ними не работал. Что касается кадровых вопросов, то мы об этом еще не разговаривали. Был такой поток информации, столько всего, поэтому я не знаю, в каком Куат состоянии, за что он был отчислен, мы эту тему будем обсуждать чуть позже, поэтому сейчас четкий ответ вам дать я не могу".

Ответ Бабаяна по-прежнему оставляет туманные перспективы для Куата в "Астане". Да, было мало времени, да, существовал конфликт, но все же тренер прекрасно знает о возможностях игрока и наверняка наслышан о его характере. Проговорить этот вопрос и вернуть футболиста в состав, когда есть кадровые сложности перед важной игрой в проекции чемпионской гонки, наверное, это вполне посильная задача даже в таком временном цейтноте. Но этого не случилось.

Любопытно, что произойдет с игроком в дальнейшем. Но если новый тренерский штаб абстрагируется от фигуры Куата, то, наверное, корень проблем нынешнего сезона заключается в самом футболисте, ведь не могут два абсолютно разных специалиста не воспринимать игрока только из-за своего видения.

В целом есть ощущение, что нынешний состав "Астаны" не совсем соответствует ожиданиям и требованиям Бабаяна, поэтому нельзя исключать, что зимой команду ждет значительная перезагрузка.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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