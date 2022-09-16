Перезагрузка состава? Вернется ли Куат в основу "Астаны" при Бабаяне

После назначения Григория Бабаяна на пост главного тренера "Астаны" болельщики столичного клуба мгновенно ожидали возвращения в основной состав Исламбека Куата, однако этого не произошло. Корреспондент Vesti.kz коротко рассуждает о том, почему статус хавбека сборной Казахстана не меняется даже после ухода Срджана Благоевича.
Перед матчем с "Тоболом" у "Астаны" был не самый оптимальный состав, в частности, в средней линии играл левый защитник Брайан Сильва. Несмотря на это, Бабаян не поспешил вернуть из молодежного состава Куата. После игры Григорий Константинович рассказал, как видит эту ситуацию:
"Что-то менять за один день невозможно. Была первая тренировка, я ознакомился с футболистами, потому что многих я знаю, но с ними не работал. Что касается кадровых вопросов, то мы об этом еще не разговаривали. Был такой поток информации, столько всего, поэтому я не знаю, в каком Куат состоянии, за что он был отчислен, мы эту тему будем обсуждать чуть позже, поэтому сейчас четкий ответ вам дать я не могу".
Ответ Бабаяна по-прежнему оставляет туманные перспективы для Куата в "Астане". Да, было мало времени, да, существовал конфликт, но все же тренер прекрасно знает о возможностях игрока и наверняка наслышан о его характере. Проговорить этот вопрос и вернуть футболиста в состав, когда есть кадровые сложности перед важной игрой в проекции чемпионской гонки, наверное, это вполне посильная задача даже в таком временном цейтноте. Но этого не случилось.
Любопытно, что произойдет с игроком в дальнейшем. Но если новый тренерский штаб абстрагируется от фигуры Куата, то, наверное, корень проблем нынешнего сезона заключается в самом футболисте, ведь не могут два абсолютно разных специалиста не воспринимать игрока только из-за своего видения.
В целом есть ощущение, что нынешний состав "Астаны" не совсем соответствует ожиданиям и требованиям Бабаяна, поэтому нельзя исключать, что зимой команду ждет значительная перезагрузка.
Реклама