Переиграли? Появились новости о руководителе "Актобе"

Председатель правления "Актобе" Ерлан Джамантаев остается на руководящей должности футбольного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, ранее болельщики из объединения "13 Сектор" обратились к акиму области с просьбой оставить его минимум до конца года.

На своем нынешнем посту он находится с мая прошлого года.

Ранее сообщалось, что Джамантаев может перейти на работу в Казахстанскую федерацию футбола.

Отметим, "Актобе" с 23 очками идет на четвертом месте в таблице КПЛ. Следующую игру в рамках 16-го тура "красно-белые" проведут 2 июля на выезде с "Шахтером".