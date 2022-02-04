"Переговоры находятся на финальной стадии". В клубе КПЛ рассказали о подготовке к сезону и новичках

Исполняющий обязанности директора "Каспия" Алибек Урузгалиев в интервью пресс-службе клуба рассказал о ходе подготовки к новому сезону.

- Алибек Сакенович, завершились первые учебно-тренировочные сборы, мы сыграли пять контрольных матчей, можете ли Вы подвести итоги?

- Я считаю, что сборы прошли плодотворно, учитывая тот факт, что почти полностью был сменен тренерский штаб и наполовину поменялся костяк команды, соответственно, было нужно время для адаптации коллектива. Думаю, что у нас получилось пройти адаптационный период и к тому же нам удалось просмотреть группу потенциальных новичков.

Касательно контрольных игр, на учебно-тренировочных сборах в приоритет не ставился результат, для нас было главным, чтобы футболисты привыкли к философии Николая Костова, мы больше смотрели на рисунок и качество игры. От матча к матчу был виден прогресс, к тому же игроки были под постоянной физической нагрузкой.

- Что Вы можете сказать по поводу нашей молодежи? Как она проявляет себя на УТС?

- Мы взяли с собой на сборы четырех игроков из команды "Каспий-М" и наших местных игроков, которые играли в прошлом сезоне. Ребята старались, работали на максимум, чтобы доказать свою состоятельность тренерскому штабу во главе с Николаем Костовым. По итогам первого сбора было принято решение, что некоторые игроки отправятся в Актау, а некоторые останутся работать на втором сборе в Турции.

- Как проходит трансферная кампания и будут ли еще усиления?

- Трансферная кампания находится в самом разгаре, до окончания вторых сборов мы планируем подписать трудовое соглашение еще с 4-5 новичками. Буквально сейчас несколько переговоров находятся на финальной стадии, и мы близки к заключению контракта с двумя игроками.

Напомним, что "Каспий" стал восьмым в КПЛ-2021, предыдущий главный тренер команды Срджан Благоевич ушел в межсезонье в "Астану".

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