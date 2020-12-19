Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Пара казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ". Защитник "Шахтера" - о выходе в еврокубки, уровне КПЛ и сравнении с Пуйолем

Также о том, чем удивил Казахстан.

"Пара казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ". Защитник "Шахтера" - о выходе в еврокубки, уровне КПЛ и сравнении с Пуйолем
Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Защитник карагандинского "Шахтера" Андрей Буйволов дал интервью KazFootball.kz, в котором подвел итоги сезона КПЛ-2020, сравнил чемпионаты Казахстана и России, а также рассказал о работе с Константином Горовенко.

– "Шахтер" смог пробиться в еврокубки. Как оцените сезон для команды и себя?

– Если для команды, понятное дело, - отлично. В последние годы "Шахтер" был во второй части турнирной таблицы, в этом сезоне получилось побороться даже за призовые места, практически до конца. В итоге заняли четвертую строчку, и, как я понимаю, это хороший результат. Для себя - вывести команду в еврокубки - это тоже в плюс.

– Вы ранее выступали в России. Можете сравнить уровень футбола в Казахстане и у себя на родине?

– Тяжело сравнивать. Если противопоставить премьер-лиги России и Казахстана, то можно сказать, что отличие очень большое, особенно от российских топ-клубов - "Зенит", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар". Они стоят особняком. Пара-тройка казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ, не на лидирующих позициях, само собой, но такие же клубы играют во второй восьмерке. ФНЛ - самая лучшая лига в мире (смеется). В России дольше добираешься до городов. Казахстан в этом плане гораздо легче.

– В социальных сетях были слухи о том, что вы можете вернуться в Россию. Уже известно, где продолжите карьеру?

– Если честно, впервые слышу об этом. Сезон завершен, мы разъехались по домам. Агент занимается этим вопросом, но пока я открыт для предложений.

– Вас называют одним из лучших игроков чемпионата Казахстана на "втором этаже".

– Мне не 20 лет, поэтому к таким словам отношусь спокойно. Я - центральный защитник, не самый низкий. Если бы я плохо играл головой, тогда находился бы не в центре защиты. Хорошо, что люди отмечают, я только рад этому.

– Вы сыграли за "Шахтер" больше всех в прошедшем сезоне. Результат доверия тренера?

– Про доверие нужно спрашивать у самого тренера. Считаю, что я не давал повода, чтобы оказаться на скамейке запасных.

– Как вам работа с Горовенко?

– Этот сезон Константин Александрович может занести себе в актив. Дебютный сезон и такое высокое место - это хорошая отправная точка в казахстанской премьер-лиге для него. Как мне работалось? Комфортно, я играл под руководством многих тренеров, поэтому привыкаешь к требованиям.

– Как команда переживала смену тренера с Грозного на Горовенко?

– Не то чтобы переживала, но это такой рабочий момент. Не знаю, как молодые, однако такое часто случалось и будет происходить. Отнеслись профессионально, это часть работы и футбола. Старались побыстрее переключиться с требований Грозного на требования Горовенко. Переживать было некогда - у нас шли тренировки каждый день.

– Футболисты - очень суеверные люди. Есть ли в команде какая-нибудь интересная традиция перед матчами?

– Не сказал бы. У нас не очень суеверная команда. Просто выходим, договариваемся, что будем играть один за всех и все за одного, как говорится. Если команда плохо играет, никакой ритуал не поможет, а если играем хорошо, то и без этого будет результат.

– Чем-нибудь удивил Казахстан?

– Особо и не получилось увидеть весь Казахстан, были только пару дней в Караганде, Нур-Султане, Костанае, Шымкенте и долгое время в Алматы. Если говорить в целом, страны СНГ похожи менталитетом, каких-то отличий я не увидел. Если только летом очень жарко, а там где я живу - не так.

– Матчи проводились в единой локации. Что можете сказать об этом?

– Легче в том плане, что летать никуда не надо, спокойно готовишься и играешь в одном городе. Тяжело то, что без семьи. Мы жили в отеле с весны до конца ноября. А так, если учитывать все то, что происходит в этом году, я считаю, что провести чемпионат в одном городе - это самый оптимальный вариант.

– Из-за коронавируса встречи проводились без болельщиков. Сказывается ли это на игре?

– Конечно, сказывается. Мы тренируемся не для того, чтобы просто играть. С болельщиками все совсем по-другому: антураж, футбол - для зрителей. Когда выходишь на поле, не замечаешь ничего вокруг. Приходится приспосабливаться. Самое главное - играть, а не просто тренироваться.

– Кто был лидером в раздевалке в прошедшем сезоне?

– Не сказать, что у нас был заметный лидер. Каждый мог сказать свое мнение, все, что думает. Мы легко находили общий язык. Благодаря каждому игроку заняли четвертое место. Из капитанов - Миша Бакаев, Арсен Хубулов, Давид Юрченко. Кто выходил с капитанской повязкой, те были лидерами в раздевалке.

– По ходу чемпионата "Шахтер" проигрывал два матча подряд. Как настроить себя на позитив в такие моменты?

– Мы профессионалы. Всякое может случиться по ходу сезона. Мы два раза подряд проигрывали, но были игры, когда мы обязаны были побеждать. С тем же "Жетысу", когда два мяча вели и проиграли. Мысль была одна - исправить положение.

– Против какой команды и игрока пришлось тяжелее всего?

– Много игр, где было тяжело. "Кайрат" - чемпион, но один раз их обыграли и сыграли вничью. По два раза уступили "Жетысу" и "Кайсару". Это были самые неудобные соперники для нас. У каждой команды впереди были игроки, лидеры, которые могли решать моменты.

– Вас часто сравнивают с Давидом Луизом. Какие качества у вас схожи с ним?

– Да, меня часто внешне сравнивают с Давидом Луизом и Карлесом Пуйолем (смеется). Отношусь к этому спокойно. Честно говоря, не слежу за качествами, смотрю за своей игрой и стараюсь не уступить в каждом единоборстве как защитник. Самое главное - "ноль" за спиной.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2020 Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:02
Футбол

"Пара казахстанских команд смогли бы играть в РПЛ". Защитник "Шахтера" - о выходе в еврокубки, уровне КПЛ и сравнении с Пуйолем
Вчера
21:33
Футбол

Полузащитник "Астаны" договорился с клубом РПЛ и на следующей неделе подпишет контракт
Вчера
20:33
Футбол

"Кайсар" начал подготовку к сезону-2021 с новым тренером
17 декабря
19:54
Футбол

Тихонова из "Астаны" выдвинули на пост главного тренера московского "Спартака"
16 декабря
20:46
Футбол

Марин Томасов стал лучшим ассистентом "Астаны" в сезоне-2020
16 декабря
13:01
Футбол

Турция провела переговоры с клубами КПЛ по УТС
16 декабря
00:05
Футбол

"Кайсар" назначил нового главного тренера
15 декабря
22:50
Футбол

Естественный отбор и конкуренция. Где больше всего в КПЛ-2020 было игроков из стран - членов ЕАЭС
15 декабря
21:27
Футбол

Болельщики выбрали лучшего футболиста "Астаны" в КПЛ-2020
15 декабря
19:27
Футбол

Непонятное будущее, раздутый календарь и финансовые трудности. Почему расширение КПЛ не несет пользы
15 декабря
18:28
Футбол

Определены победители "Конкурса прогнозов" и "Дрим Тим"
15 декабря
11:52
Футбол

Ничья с Польшей, травма Конысбаева и разгром от Черногории. Вспоминаем первый приход Байсуфинова в сборную Казахстана
15 декабря
11:25
Футбол

Гол капитана "Кайсара" дальним ударом в девятку признан лучшим в КПЛ-2020
14 декабря
23:14
Футбол

"Главное - не количество". Экс-тренер казахстанских клубов прокомментировал возможное расширение КПЛ
14 декабря
22:01
Футбол

Пришел, увидел, победил. Лучший нападающий КПЛ-2020
14 декабря
20:37
Футбол

Фаворит Шпилевского, будущий участник Евро, топ-опорник. Как полузащитник "Кайрата" приехал на замену Куату и стал лучшим в КПЛ
14 декабря
19:38
Футбол

Один из лучших бомбардиров белорусского клуба может продолжить карьеру в КПЛ
14 декабря
18:47
Футбол

Кто решает. Только в двух клубах КПЛ-2020 казахстанцы забили больше голов, чем иностранцы
14 декабря
16:48
Футбол

"Не понимаю, почему "Тобол" доволен вторым местом". Алиев подвел итоги КПЛ-2020
14 декабря
16:04
Футбол

"Под громкое имя сумел выбить солидный бюджет". "Тараз" может расстаться с Никитенко и пригласить известного тренера
14 декабря
15:21
Футбол

Новая надежда сборной и один из главных активов "Кайрата". Лучший защитник КПЛ-2020
14 декабря
14:46
Футбол

"Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов
14 декабря
14:24
Футбол

"Признаю, что хорошо зарабатывал". Легионер - о причинах ухода из "Кайрата", предложениях из Европы и жизни в Казахстане
14 декабря
11:49
Футбол

Взлет в "Локомотиве" и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020
14 декабря
11:11
Футбол

"Вердикт ФИФА в мою пользу". Африканский футболист - о споре с "Тоболом" и фальсификации документов
14 декабря
10:43
Футбол

Футболист "Кайрата" вошел в тройку лучших спортсменов года в Кыргызстане
13 декабря
19:03
Футбол

"Тихонов для меня как старший брат". Барсегян - о тренере и контракте с "Астаной"
13 декабря
16:54
Футбол

Неизвестные взломали страницу "Астаны" в Facebook
12 декабря
21:13
Футбол

В КПЛ выступили против расширения чемпионата
12 декабря
17:10
Футбол

Достойно выступить в Лиге чемпионов. Интервью Абикена о чемпионстве "Кайрата", своем голе с центра поля и предложениях из Европы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика