"Отец уволился, чтобы возить меня на тренировки". Воспитанник "Кайрата" - о проблемах молодых футболистов, мечте выступать за сборную и переехать в Европу

Защитник Ескендир Кыбырай, в прошедшем сезоне закрепившийся в основном составе "Жетысу", в интервью корреспонденту KazFootball.kz рассказал о проблемах с доверием к молодым футболистам, мечте выступать за сборную Казахстана, предложениях от клубов премьер-лиги, а также назвал сильные качества Дмитрия Огая и Константина Горовенко.

– Давай сразу уточним, как правильно пишется твое имя. В одних источниках ты указан как Ескендир, а в других как Искандер. Так понимаю, оба варианта корректны?

– Все друзья, партнеры по команде называют меня Искандер, а сокращенно – Иска. А в документах пишется Ескендир.

– Как проводишь отпуск? Чем занимаешься в свободное время?

– После окончания чемпионата провели командный банкет, а потом разъехались кто куда. Я приехал в Алматы, покатался на сноуборде в горах – это мое хобби. С прошлой недели начал заниматься индивидуально, ближе к сезону начну тренироваться в зале. Если честно, то больше люблю в горы подниматься, бегать – эти качества крайне важны для крайнего защитника. Сейчас даже в европейских чемпионатах игра больше акцентируется на прессинге. Думаю, у меня есть эти качества, и буду стараться еще больше их развивать.

– Когда стартуют первые сборы "Жетысу"? Тебя позвали на них?

– Не знаю, мне пока ничего не сообщали. Сейчас я свободный агент, нахожусь без контракта. Есть несколько предложений от клубов Премьер-лиги.

– А именно?

– Назвать пока не могу, но клубы из средней части таблицы.

– Откуда ты родом?

– Я родом из села Нура, раньше называлось Октябрь. Находится в Талгарском районе Алматинской области.

– В каком возрасте переехал в город и начал заниматься футболом?

– Когда мне было 11 лет, мой отец любил читать газеты, и в одной из них увидел объявление об отборе игроков в футбольный клуб "Цесна" из Алматы. Впервые поехал на тренировку, которая проходила в филиале, где нынче находится академия "Кайрата" имени Тимура Сегизбаева. Прихожу, а там ребята, которые с 5-6 лет занимаются футболом, с мячом хорошо работают, а мне было 11 – это немного поздний возраст. Первая мысль была – "что я здесь делаю?". Но при этом у меня были неплохие физические данные, так как я с раннего детства любил бегать с отцом по парку. Благодаря этому у меня развились способности к бегу. Также был неплохой рост для моего возраста. Я сдал все тесты на «отлично», и после этого меня оставили. Чтобы догнать своих сверстников, после тренировок я занимался дополнительно. Сначала я целый год самостоятельно ездил на тренировки из своего села в город, и обратно. Постоянно опаздывал, так как было тяжело добираться. Через год отец сказал, что увольняется с работы, лишь чтобы возить меня на тренировки. В начале 2012 года "Цесну" объединили с "Кайратом", так я и многие ребята стали кайратовскими воспитанниками.

– Сезон 2018 года можно занести в твой актив, ты регулярно отмечался результативными действиями. Тогда ваша команда под руководством ныне покойного Александра Анатольевича Шатских показала себя крайне хорошо в Первой лиге. А тебя по ходу сезона привлекали в основную команду, однако за нее ты так и не сыграл…

– Да, сперва я не поверил, когда узнал об этой новости… Очень расстроился. В 2016 году, когда мы с дублем "Кайрата" стали чемпионами, тогда Александр Шатских тоже был в тренерском штабе. И после этого часто пересекались с ним в клубе. А то, что не попал в основную команду – печально, конечно. Я набрал хорошую форму, и меня не зря привлекли к тренировкам с основой. Надеялся, что дадут сыграть 5-10 минут в Кубке Казахстана, но видимо каких-то качеств не хватило. Однако я не отчаиваюсь, что у меня не получилось заиграть в "Кайрате". Наоборот, я окреп после этого, одумался. После перехода в "Жетысу" изменился и в футбольном плане, и мышлением.

– Есть желание в будущем вернуться в "Кайрат"?

– Мне только 23 года – это еще нормальный возраст. В будущем, если буду продолжать работать над собой, конечно, хотелось бы вернуться в родной город, в родной клуб, в котором провел столько лет. Если позовут, то с радостью рассмотрю это предложение со своими агентами. "Кайрат" – флагман казахстанского футбола. В этом году, можно сказать, это самый сильный клуб в стране.

– Каждый воспитанник академии любого клуба мечтает однажды выступать за основную команду, а тем более в топ-клубах. Но, как мы видим на практике, попадают и закрепляются там лишь единицы. Насколько тяжело попасть в основную команду и насколько тяжело расставаться с родным клубом, когда на тебя больше не рассчитывают?

– Меня ни разу не звали на сборы с основой "Кайрата". От нас всегда ожидали чего-то большего, чтобы мы уже были готовыми футболистами. Думаю, молодым футболистам прежде всего должны давать шансы. И у нас в Казахстане им доверяют не так часто, как хотелось бы. Конечно, я расстроился, когда уходил с "Кайрата", но, с другой стороны, я знал, что не был достаточно хорош, чтобы играть в основной команде. Нужно всегда быть на голову выше своих сверстников и конкурентов по позиции. Тем более тогда в "Кайрате" на моей позиции играли опытные Суюмбаев, Куантаев.

– Общаешься ли с Рамазаном Оразовым и Акмалем Бахтияровым, которые сейчас пробуют себя в чемпионате России?

– С Рамазаном пока не было возможности пообщаться, а с Акмалем в прошлом году мы занимались у казахстанского специалиста, тренера по физподготовке Ерлана Ибраима. Кстати, он тоже сейчас работает в основной команде «Сочи». С Бахтияровым перекинулись парой словечек, пожелал ему удачи, да и все. Сейчас у него проблемы с игровой практикой, и желаю ему, чтобы он побольше играл. Для футболиста одно дело – постоянно тренироваться, а другое дело – выходить на поле и показывать себя.

– В этом году в чемпионском "Кайрате" закрепились в стартовом составе Айбол Абикен, Нуралы Алип, получали стабильную игровую практику и другие молодые воспитанники. Как думаешь, почему из вашей возрастной группы ни у кого не получилось закрепиться в основном составе?

– Как я уже и говорил, в Казахстане наблюдается недоверие к молодым футболистам. А когда в "Кайрат" пришел Алексей Шпилевский, они начали подтягивать молодых ребятах. В последних турах и вовсе играли ребята 2003 года рождения. Все зависит от тренера, он не боится доверять молодым игрокам. Для каждого из них мечта – сыграть в казахстанской Премьер-лиге, тем более в составе "Кайрата". Надеюсь, и другие клубы начнут брать пример в этом плане. Даже какие-то считанные минуты дадут молодым ребятам мотивацию работать еще усерднее, чтобы заслужить больше игрового времени. Тогда нам просто не хватало такого тренера, как Алексей Шпилевский в плане доверия молодым игрокам. А так, мы очень неплохо играли в Первой лиге, в дебютном сезоне и вовсе заняли третье место. Половина того состава должна была уже заиграть в основной команде. Сейчас из них в премьер-лиге играют лишь Алибек Касым в "Кызыл-Жаре" и Павел Кривенцев в "Шахтере", который отыграл половину матчей.

– Как появился вариант с "Жетысу"?

– Хочу отметить Костантина Горовенко, который реанимировал мою карьеру. Если бы не он, я бы, наверное, закончил с футболом. Никаких предложений после ухода из "Кайрата" у меня не было, я не знал, что делать. Нам всем просто сказали искать новые клубы. А Горовенко позвал меня на сборы с "Жетысу Б", я хорошо себя показал и остался в команде. Вместе с нами он тоже вырос, как специалист. В 2019 году мы заняли пятое место и во втором круге не проиграли ни одного матча. После чего он получил предложение из премьер-лиги.

– Горовенко позвали в "Шахтер", и по итогам сезона они заняли четвертое место, зацепились за еврокубки. Какие главные качества отметишь в этом специалисте?

– Самое главное его качество – желание побеждать в любом матче, даже в товарищеском. Ему всегда было все равно, играем ли мы против "Каспия" или "Шахтер-Булата", главное – выйти и отпахать на 200 процентов, бороться за каждый мяч до последней минуты. Он не любит, когда его команда ведет 4-0 и пропускает гол на последних минутах. Можно было бы похвалить, сказать, что ничего страшного, но он всегда очень злился из-за этого. Для него важнее всего – сыграть «на ноль», а потом уже забить голы. Однажды мы вели 3:0, а из-за моей ошибки нам забили гол. После игры он жестко «напихал», сказав, что я не попаду в Премьер-лигу, если не буду сконцентрированным все 90 минут. И сейчас мы видим то же с "Шахтером" в Премьер-лиге: ни разу не проиграли "Кайрату", обыграли "Астану" и "Тобол" – первую тройку чемпионата. Зато ни разу не обыграли наш "Жетысу" (улыбается).

– Как раз о "Жетысу". Перед началом сезона перед командой стояла задача попасть в тройку, но в итоге – шестое место. Почему так получилось?

– Конечно, для такого клуба как "Жетысу" шестое место – неудовлетворительное. Тем более в прошлом сезоне они заняли пятое место. С другой стороны, я не знаю, какие задачи стояли перед командой в начале сезона, потому что я начинал готовиться к сезону с "Жетысу Б". Перед августовским возобновлением сезона меня пригласили в основную команду, так как заявка на матч была расширена до 12 человек. Я воспользовался этим шансом и понравился главному тренеру. Большое спасибо Дмитрию Алексеевичу Огаю за то, что дал осуществить мечту моего детства – сыграть в казахстанской Премьер-лиге.

– Какие матчи в минувшем сезоне были наиболее трудными?

– Матч против "Кайсара" (3:1). Пусть мы и выиграли этот матч, но было очень непросто. Кызылординцы в меньшинстве сравняли счет и продолжали давить, но не забили пенальти. Это была моя первая игра в стартовом составе, которую мы выиграли. Эмоции были просто бомбические! Еще на днях я сыграл свой первый матч против "Ордабасы", после которого было мало времени на восстановление, а теперь обыграли "Кайсар". А еще в этой игре я отдал голевую передачу, пусть и не сделал ничего сверхъестественного – просто отдал пас, а Аслан Дарабаев мастерски разобрался с защитниками и точно пробил по воротам.

Еще отмечу игру с "Таразом", которую мы проиграли 0:1. Погодные условия помешали нам играть в привычный нам футбол. Матч проходил в Талгаре, мы вышли на поле и наши бутсы скользили как корова на льду, было очень скользко. Тренеры команд дали главную задачу – не пропустить, и, кто первый забьет, тот и выиграет матч. "Тараз" забил со стандарта, а футбола как такового вообще не было.

– Правда ли, что Дмитрий Огай – один из самых жестких тренеров чемпионата в плане дисциплины? Говорят, что на тренировках нельзя лишний раз посмеяться, пошутить.

– Не скажу, чтобы как-то жестко все было. Так же, как и в других командах, ничего особенного. Любому тренеру не понравится, если ты на тренировках будешь смеяться, отвлекаться. Наоборот, для меня Дмитрий Огай подходящий для меня и моего характера тренер. Он все время поддерживает, укажет на твои недостатки, даст совет. Если кто-то плохо отзывается, то, наверное, у игроков были какие-то личные конфликты и обиды.

– Какие цели ставишь перед собой в следующем году?

– Сыграть больше матчей в премьер-лиге, отличаться голами и голевыми передачами. После чего шаг за шагом двигаться в Европу. Не скажу, что в ТОП-5 чемпионатов, но, например, в Польшу или Россию. Каждый казахстанский футболист хочет попробовать свои силы в Европе. Но для этого мне нужно сначала закрепиться в Казахстане, ибо я только недавно начал играть и показывать себя. Моя главная цель – дебютировать за сборную Казахстана. Какой казахстанский футболист не хотел бы играть за нее?

– Кто представляет твои услуги? Насколько тяжело казахстанским футболистам искать себе новый клуб без агента?

– Eurasian Sport Management. Они помогли мне с переходом в "Жетысу". Помогают и сейчас найти самый подходящий для меня вариант. Считаю, что молодым футболистам трудно без агента, так как нет опыта в этом плане. Не знаешь, как искать клуб, договориться, с финансовыми вопросами. Считаю, что каждому профессиональному футболисту нужен агент, но в Казахстане у нас с этим непросто.

– Что можешь пожелать нашим читателям, болельщикам казахстанского футбола?

– Всем желаю здоровья в наше непростое время. Неизвестно, что дальше будет с этой пандемией. Берегите себя, своих родных и близких, соблюдайте все санитарные меры. Смотрите казахстанский футбол! В предстоящем сезоне у нас есть большие шансы показать себя. Три наших клуба будут участвовать в Лиге конференций. Тот же "Кайрат" будет впервые выступать в Лиге чемпионов. Желаю удачи всем нашим командам!

Фото: ФК "Жетысу", ФК "Кайрат"