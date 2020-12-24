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Основные в сборной, запасные в клубах. Как сыграли армянские футболисты в КПЛ-2020

Все они выступали за команды из лидирующего пула.

Основные в сборной, запасные в клубах. Как сыграли армянские футболисты в КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Несмотря на небольшое количество игроков из Армении в чемпионате Казахстана, все они добились высоких результатов в своих командах. Корреспондент Vesti.kz подводит итог выступлениям игроков из очередной страны ЕАЭС. 

Футбольный рынок в Армении гораздо меньше, чем в той же России или Беларуси, поэтому неудивительно, что игроков из этой страны в КПЛ оказалось меньше. При этом все игроки, выступающие в Казахстане, являются представителями своей сборной и это определенно является индикатором качества. 




Начнем с чемпиона. Камо Оганесян после впечатляющего сезона в "Жетысу" пошел на повышение в "Кайрат" и картины явно не испортил. Да, он не был железобетонным игроком основы, но точно входил в обойму и был востребован. Алексей Шпилевский использовал Оганесяна на разных позициях, и в целом качество его игры оставалось на одном уровне. Полезное приобретение для "Кайрата", учитывая, что столь объемного флангового игрока с казахстанским паспортом сейчас найти не так просто. 

Идем дальше по таблице и обнаруживаем сразу двух представителей Армении в стане серебряного призера сезона - "Тобола". Петрос Аветисян и Арман Оганесян на данный момент не совсем адаптировались к лиге, а может - именно к команде. Оба игрока оказались запасными, особенно это касается Оганесяна, который в КПЛ-2020 сыграл меньше (три матча), чем за сборную в недавнем розыгрыше группового этапа Лиги наций (4), и это несколько парадоксально. 

В "Астане" выступает, пожалуй, самый яркий армянин всего чемпионата - Тигран Барсегян. Он быстро вписался в столичный клуб, оформив восемь результативных действий в 19 матчах. Неплохой индивидуальный сезон Тиграна контрастирует с очень плохим сезоном "Астаны".  



И наконец, четвертая команда лиги, еще один представитель страны в еврокубках, "Шахтер" имел в своем составе опытного вратаря Давида Юрченко. Как и в случае с Арманом Оганесяном, практики в клубе Давид получил недостаточно много. Семь матчей Юрченко уместились в период с июля по сентябрь, при этом он еще и выводил команду с капитанской повязкой. Но затем 34-летний вратарь играл исключительно за сборную, в то время как в клубе ему навязали конкуренцию казахстанские киперы Егор Цуприков и Тимурбек Закиров. 

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
КПЛ-2020 Тобол ФК Кайрат ФК Астана ФК Шахтер ФК Армения

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