Основные в сборной, запасные в клубах. Как сыграли армянские футболисты в КПЛ-2020

Несмотря на небольшое количество игроков из Армении в чемпионате Казахстана, все они добились высоких результатов в своих командах. Корреспондент Vesti.kz подводит итог выступлениям игроков из очередной страны ЕАЭС.



Футбольный рынок в Армении гораздо меньше, чем в той же России или Беларуси, поэтому неудивительно, что игроков из этой страны в КПЛ оказалось меньше. При этом все игроки, выступающие в Казахстане, являются представителями своей сборной и это определенно является индикатором качества.



Начнем с чемпиона. Камо Оганесян после впечатляющего сезона в "Жетысу" пошел на повышение ви картины явно не испортил. Да, он не был железобетонным игроком основы, но точно входил в обойму и был востребован. Алексей Шпилевский использовал Оганесяна на разных позициях, и в целом качество его игры оставалось на одном уровне. Полезное приобретение для "Кайрата", учитывая, что столь объемного флангового игрока с казахстанским паспортом сейчас найти не так просто.Идем дальше по таблице и обнаруживаем сразу двух представителей Армении в стане серебряного призера сезона -. Петрос Аветисян и Арман Оганесян на данный момент не совсем адаптировались к лиге, а может - именно к команде. Оба игрока оказались запасными, особенно это касается Оганесяна, который в КПЛ-2020 сыграл меньше (три матча), чем за сборную в недавнем розыгрыше группового этапа Лиги наций (4), и это несколько парадоксально.выступает, пожалуй, самый яркий армянин всего чемпионата - Тигран Барсегян. Он быстро вписался в столичный клуб, оформив восемь результативных действий в 19 матчах. Неплохой индивидуальный сезон Тиграна контрастирует с очень плохим сезоном "Астаны".И наконец, четвертая команда лиги, еще один представитель страны в еврокубках," имел в своем составе опытного вратаря Давида Юрченко. Как и в случае с Арманом Оганесяном, практики в клубе Давид получил недостаточно много. Семь матчей Юрченко уместились в период с июля по сентябрь, при этом он еще и выводил команду с капитанской повязкой. Но затем 34-летний вратарь играл исключительно за сборную, в то время как в клубе ему навязали конкуренцию казахстанские киперы Егор Цуприков и Тимурбек Закиров.