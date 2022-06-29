"Ордабасы" выбил "Актобе" из топ-3 КПЛ

Состоялась доигровка матча 12-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шымкентский клуб в этой встрече одержал победу со счетом 3:0.

Напомним, что 21 мая соперники начали встречу в Шымкенте, которая была прервана в первом тайме из-за обрушившейся крыши на стадионе имени Кажимукана. По факту ЧП было начато досудебное расследование.

К этому моменту "Ордабасы" усилиями Карама Султанова открыл счет (8-я минута).

В доигровке, которая стартовала с десятой минуты шымкентцы оформили еще два взятия ворот. На 38-й минуте отличился Всеволод Садовский, а на 86-й окончательный счет установил Эльхан Астанов.

Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 23 очка и с шестого места переместился на третье, обходя по дополнительным показателям "Актобе". "Аксу" с 14 баллами сохранил за собой 12-ю строчку в турнирной таблице.