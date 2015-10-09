"Ордабасы" возглавит тренер из Португалии? Почему клуб готов убрать Мартина

Несмотря на завоевание чемпионского титула, руководство "Ордабасы" намерено прекратить сотрудничество с Андреем Мартином и назначить другого тренера. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях данной ситуации.

Ранее появилась информация о том, что "Ордабасы" ведет поиски нового тренера. Даже обозначена возможная зарплата в два миллиона евро. Но почему шымкентцы хотят пойти на такой шаг? Это связано с несколькими причинами.

Команда при Мартине выдала неубедительный второй круг и это вызвало сомнения в тренере со стороны руководства клуба. В том числе повлиял недавний решающий матч "Ордабасы" с "Женисом". В клубе разочарованы, что команда не смогла отпраздновать чемпионство с болельщиками и в самый важный момент не обыграла соперника, который не имел никакой турнирной мотивации.

Ещё один важный фактор - амбиции на следующий сезон. "Ордабасы" ставит конкретную задачу выхода в основной этап Лиги чемпионов в следующем году. Клуб готов ради этого значительно усилить состав - как именитыми легионерами, так и ведущими игроками сборной Казахстана. В этом контексте кандидатура Мартина также не выглядит для "Ордабасы" подходящей.

На данный момент клуб уже провел консультации с агентами из Португалии, которые, возможно, окажут влияние и содействие в поиске нового тренера.

Напомним, что по итогам 29-го тура казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" стал недосягаемым для "Кайрата" и во второй раз в своей истории стал чемпионом страны.

Кроме того, шымкентский клуб может оформить "золотой дубль", если обыграет "Кайсар" в финальном матче Кубка Казахстана.

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