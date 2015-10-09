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27 октября 15:51
 

"Ордабасы" возглавит тренер из Португалии? Почему клуб готов убрать Мартина

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"Ордабасы" возглавит тренер из Португалии? Почему клуб готов убрать Мартина Андрей Мартин. Фото: ФК "Ордабасы"©

Несмотря на завоевание чемпионского титула, руководство "Ордабасы" намерено прекратить сотрудничество с Андреем Мартином и назначить другого тренера. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях данной ситуации. 

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Несмотря на завоевание чемпионского титула, руководство "Ордабасы" намерено прекратить сотрудничество с Андреем Мартином и назначить другого тренера. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях данной ситуации. 

Ранее появилась информация о том, что "Ордабасы" ведет поиски нового тренера. Даже обозначена возможная зарплата в два миллиона евро. Но почему шымкентцы хотят пойти на такой шаг? Это связано с несколькими причинами.

Команда при Мартине выдала неубедительный второй круг и это вызвало сомнения в тренере со стороны руководства клуба. В том числе повлиял недавний решающий матч "Ордабасы" с "Женисом". В клубе разочарованы, что команда не смогла отпраздновать чемпионство с болельщиками и в самый важный момент не обыграла соперника, который не имел никакой турнирной мотивации.

Ещё один важный фактор - амбиции на следующий сезон. "Ордабасы" ставит конкретную задачу выхода в основной этап Лиги чемпионов в следующем году. Клуб готов ради этого значительно усилить состав - как именитыми легионерами, так и ведущими игроками сборной Казахстана. В этом контексте кандидатура Мартина также не выглядит для "Ордабасы" подходящей.

На данный момент клуб уже провел консультации с агентами из Португалии, которые, возможно, окажут влияние и содействие в поиске нового тренера.

Напомним, что по итогам 29-го тура казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" стал недосягаемым для "Кайрата" и во второй раз в своей истории стал чемпионом страны.

Кроме того, шымкентский клуб может оформить "золотой дубль", если обыграет "Кайсар" в финальном матче Кубка Казахстана.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 29 21 5 3 59-21 68
2 Кайрат 29 19 7 3 59-22 64
3 Астана 29 15 8 6 46-29 53
4 Окжетпес 29 15 6 8 45-37 51
5 Актобе 29 13 7 9 44-37 46
6 Елимай 29 12 9 8 42-40 45
7 Тобол 29 12 5 12 40-39 41
8 Улытау 29 9 8 12 27-35 35
9 Женис 29 8 9 12 30-39 33
10 Каспий 29 9 6 14 31-42 33
11 Кызылжар 29 8 6 15 29-41 30
12 Иртыш 29 7 8 14 29-44 29
13 Алтай УК 29 6 9 14 30-41 27
14 Атырау 29 5 12 12 24-35 27
15 Жетысу 29 6 8 15 29-47 26
16 Кайсар 29 4 13 12 24-39 25

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