"Ордабасы" сделал выгодное предложение экс-футболисту "Шальке". Подробности

ФК "Ордабасы" был заинтересован в подписании украинского полузащитника Евгения Коноплянки, передает Sport Arena.
Отмечается, что шымкентский клуб предлагал футболисту более выгодные условия, чем румынский "Клуж", в который тот в итоге перешел.
Коноплянка якобы не был готов к переходу в "Ордабасы", который требовал от него быстрого принятия решения.
Напомним, "Клуж" официально объявил о подписании 33-летнего полузащитника. После ухода из польской "Краковии" Коноплянка с 1 июля пребывал в статусе свободного агента.
"Ордабасы" этим летом уже подписал двух украинских футболистов - полузащитника Евгения Макаренко и нападающего Артема Беседина.
Ранее Коноплянка выступал за такие клубы, как "Севилья", "Шальке", "Шахтер Донецк".
Загрузка матч-центра...
Реклама