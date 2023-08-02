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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Ордабасы" сделал выгодное предложение экс-футболисту "Шальке". Подробности

"Ордабасы" сделал выгодное предложение экс-футболисту "Шальке". Подробности
©twitter.com/kono10official

ФК "Ордабасы" был заинтересован в подписании украинского полузащитника Евгения Коноплянки, передает Sport Arena.

Отмечается, что шымкентский клуб предлагал футболисту более выгодные условия, чем румынский "Клуж", в который тот в итоге перешел.

Коноплянка якобы не был готов к переходу в "Ордабасы", который требовал от него быстрого принятия решения.

Напомним, "Клуж" официально объявил о подписании 33-летнего полузащитника. После ухода из польской "Краковии" Коноплянка с 1 июля пребывал в статусе свободного агента.

"Ордабасы" этим летом уже подписал двух украинских футболистов - полузащитника Евгения Макаренко и нападающего Артема Беседина.

Ранее Коноплянка выступал за такие клубы, как "Севилья", "Шальке", "Шахтер Донецк". 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 18 12 3 3 23-14 39
3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35
4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29
5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28
6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23
8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23
9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21
10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11
14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Украина Футбольные трансферы

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