"Ордабасы" сделал выгодное предложение экс-футболисту "Шальке". Подробности

ФК "Ордабасы" был заинтересован в подписании украинского полузащитника Евгения Коноплянки, передает Sport Arena.

Отмечается, что шымкентский клуб предлагал футболисту более выгодные условия, чем румынский "Клуж", в который тот в итоге перешел.

Коноплянка якобы не был готов к переходу в "Ордабасы", который требовал от него быстрого принятия решения.

Напомним, "Клуж" официально объявил о подписании 33-летнего полузащитника. После ухода из польской "Краковии" Коноплянка с 1 июля пребывал в статусе свободного агента.

"Ордабасы" этим летом уже подписал двух украинских футболистов - полузащитника Евгения Макаренко и нападающего Артема Беседина.

Ранее Коноплянка выступал за такие клубы, как "Севилья", "Шальке", "Шахтер Донецк".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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