"Ордабасы" представил крутого новичка из Бразилии перед стартом КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" официально объявил о трансфере бразильского защитника Ауро Жуниора, сообщают Vesti.kz.
Последним его клубом был "Сантос" из бразильской Серии А.
"Официально: Бразильский защитник Ауро Жуниор стал игроком "Ордабасы".
Ауро Альваро да Круз Жуниор имеет богатый опыт выступления на высоком уровне. В его карьере были такие клубы, как бразильские "Сантос", "Сан-Паулу", "Америка Минейро" и канадский "Торонто". Добро пожаловать, Ауро", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, сезон КПЛ-2023 стартует в ближайшие выходные. Перед началом чемпионата "Ордабасы" проиграл "Астане" в матче за Суперкубок.
Реклама