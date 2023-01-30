"Ордабасы" потерпел разгромное поражение в первом матче

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента провел первый товарищеский матч на сборах в Турции. Соперником выступил "Тузла Сити" из Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Белеке и завершилась со счетом 4:1 в пользу боснийского клуба. Автором единственного гола в составе шымкентской команды стал Максим Федин.
Напомним, "Ордабасы" финишировал на пятом месте в КПЛ-2022.
Ранее южан причислили к претендентам на медали в 2023 году. Также стала известна дата старта нового сезона КПЛ с календарем игр на первые три тура.
Еще в "Ордабасы" рассказали о переговорах с Бауыржаном Исламханом и еще двумя игроками сборной Казахстана.
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