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"Ордабасы" объявил о трансфере участника юношеского чемпионата мира по футболу

Легионер выигрывал титулы в разных лигах.

"Ордабасы" объявил о трансфере участника юношеского чемпионата мира по футболу
Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Ордабасы" заключил трудовое соглашение с нигерийским полузащитником Чиди Осучукву. Об этом сообщает пресс-служба южан.

27-летний Осучукву выступал на родине за "Долфинс", за границей играл за португальскую "Брагу", белорусские "Динамо" (Брест) и "Рух", а также российский клуб "Томь".

Становился победителем чемпионата Нигерии-2011, чемпионата Беларуси-2019, обладателем Суперкубка (2019) и Кубка Беларуси (2016/17, 2017/18).

Также является участником юношеского чемпионата мира 2013 года (U-20, две игры).

Напомним, что "Ордабасы" финишировал на пятом месте в КПЛ-2020. В межсезонье новым главным тренером команды стал Александр Седнев из Беларуси. В новом сезоне чемпионата страны южане стартуют матчем с "Кызыл-Жар СК" 14 марта. Более подробно с календарем игр на 2021 год можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ Футбол Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ

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