"Ордабасы" объявил о переходе победителя чемпионата России

Ивуарийский полузащитник Секу Думбия подписал контракт с "Ордабасы", сообщает пресс-служба клуба.

27-летний легионер ранее выступал за молдавский "Саксан" с которым участвовал в квалификационном раунде Лиги Европы. Также он защищал цвета другого клуба из этой страны - "Заря" Бельцы. С 2016 по 2019 год Думбия играл за белорусский "Слуцк". Затем перешел в российский "Тамбов", с которым стал победителем первенства ФНЛ - 2019. С начала 2021 года Думбия выступал за израильский "Хапоэль" (Хадера). В его европейском активе 106 проведенных игр, один забитый гол и четыре голевых паса.

После четырех туров КПЛ-2022 "Ордабасы" набрал четыре очка и занимает восьмое место. Сегодня, 9 апреля, шымкентцы сыграют на своем поле с "Тоболом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Тобол 4 3 1 0 6-0 10 2 Каспий 4 3 1 0 4-1 10 3 Кайрат 4 2 2 0 4-1 8 4 Шахтер 3 2 1 0 5-1 7 5 Атырау 4 2 1 1 4-3 7 6 Астана 4 2 0 2 4-4 6 7 Тараз 4 1 2 1 2-2 5 8 Ордабасы 4 1 1 2 4-4 4 9 Аксу Ак 3 1 1 1 2-2 4 10 Актобе 4 1 1 2 3-5 4 11 Кызыл-Жар 4 1 0 3 2-5 3 12 Акжайык 3 0 1 2 0-3 1 13 Туран 3 0 1 2 0-4 1 14 Махтаарал 4 0 1 3 2-7 1 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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