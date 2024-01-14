"Ордабасы" нацелился на иностранного вратаря

В будущем сезоне основным вратарем "Ордабасы" может стать иностранный игрок и вытеснить из клуба одного из казахстанцев.

По информации Meta-ratings.kz шымкентский "Ордабасы" ведет переговоры с опытными голкиперами из ближнего зарубежья на предмет перехода в команду.

В случае трансфера вратаря-легионера, команду Александра Седнева покинет один из казахстанских голкиперов. Вероятно, это будет Мухаммеджан Сейсен на которого есть спрос внутри КПЛ.

Таким образом, в обойме "Ордабасы" останется Бекхан Шайзада, который является воспитанником клуба и вратарем сборной Казахстана.

Источник также добавляет, что в шорт-листе действующего чемпиона страны несколько именитых вратарей.