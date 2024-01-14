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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Ордабасы" нацелился на иностранного вратаря

"Ордабасы" нацелился на иностранного вратаря
©ФК "Ордабасы"

В будущем сезоне основным вратарем "Ордабасы" может стать иностранный игрок и вытеснить из клуба одного из казахстанцев. 

По информации Meta-ratings.kz шымкентский "Ордабасы" ведет переговоры с опытными голкиперами из ближнего зарубежья на предмет перехода в команду. 

В случае трансфера вратаря-легионера, команду Александра Седнева покинет один из казахстанских голкиперов. Вероятно, это будет Мухаммеджан Сейсен на которого есть спрос внутри КПЛ. 

Таким образом, в обойме "Ордабасы" останется Бекхан Шайзада, который является воспитанником клуба и вратарем сборной Казахстана. 

Источник также добавляет, что в шорт-листе действующего чемпиона страны несколько именитых вратарей. 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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