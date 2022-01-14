Опытный защитник покинул клуб РПЛ и может перебраться в Казахстан

Клуб российской премьер-лиги "Урал" расторг контракт с Владимиром Рыковым, который может оказаться в чемпионате Казахстана. Об этом сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

"Про то, что Рыков - не жилец в "Урале", писал еще в декабре. 34-летний защитник в конце сезона даже не тренировался с командой из-за конфликта с Игорем Шалимовым. И, как мне говорили, сам искал варианты для трудоустройства. К нему был интерес "Томи", но тема в данный момент развития не получила. Думаю, Рыков либо в Казахстан, либо все же в ФНЛ. У лидеров центральная ось сзади укомплектована ("Торпедо" не прочь взять столпа обороны, но у "черно-белых" в приоритете Бурлак после отказа белоруса Полякова), а на другие предложения он откликнется только уже от безысходности", - пишет источник.

Рыков - воспитанник новосибирского футбола. Его первым клубом был "Чкаловец", также играл за "Мордовию", московские "Торпедо", "Динамо" и другие команды. Имеет на счету один матч за вторую сборную России.