Опытный казахстанский вратарь объявил о переходе в "Кызыл-Жар"

Казахстанский вратарь Алмат Бекбаев стал игроком ФК "Кызыл-Жар СК". Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Последние два года голкипер провел в талдыкорганском "Жетысу", где был капитаном команды. В межсезонье он также мог перейти в "Туран", который является новичком КПЛ.

"Всем привет! Рад присоединиться к "Кызыл-Жар СК". После долгих месяцев ожидания очень счастлив вернуться к своей любимой работе. Хотел бы сказать спасибо за доверие руководству "Кызыл-Жар СК". В будущем постараюсь сделать максимум своих возможностей, чтобы добиться желаемого результата!" - написал Бекбаев.

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