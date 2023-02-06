Опытный казахстанский вратарь обратился к клубу КПЛ

Опытный казахстанский голкипер Александр Мокин попрощался с "Тоболом", за который он выступал, и с костанайскими болельщиками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

41-летний вратарь выступал за "Тобол" с 2020 года, выиграв тогда серебряные медали КПЛ. С того времени Мокин вместе с костанайцами успел выиграть все комплекты медалей чемпионата, дважды становился обладателем Суперкубка страны. Всего в форме "Тобола" голкипер провел 69 матчей.

"Я бы хотел выразить слова благодарности "Тоболу" за прошедшие три сезона. За это время команда сделала шаг вперед, трижды завоевала медали. Я горд, что смог внести свой вклад в этот результат клуба.

Я хочу поблагодарить болельщиков "Тобола". Вы хорошо приняли меня, всегда поддерживали и переживали за команду. Спасибо вам большое за все теплые слова и пожелания.

Желаю клубу удачи в новом сезоне, успеха в новом еврокубковом турнире. Спасибо всему коллективу, персоналу и работникам этого клуба! Спасибо за все, Костанай!" - отметил Мокин.

Добавим, что Мокин также выступал в КПЛ за "Астану", "Окжетпес", "Ордабасы", "Алма-Ату" и "Шахтер".

За сборную Казахстана он провел 22 матча.

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