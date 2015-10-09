Определено будущее Смакова в клубе КПЛ

Главный тренер "Атырау" Самат Смаков договорился с руководством клуба о продлении контракта и продолжит работу с командой в следующем сезоне.

По информации источника, 47-летний специалист уже занимается формированием состава на предстоящий чемпионат и работает над привлечением необходимых футболистов.

Напомним, Смаков возглавил "Атырау" в августе 2026 года. Ранее специалист работал с талдыкорганским "Жетысу" и семейским "Елимаем".

Под руководством Смакова "нефтяники" сумели сохранить место в Казахстанской премьер-лиге. В заключительном, 30-м туре чемпионата "Атырау" на выезде разгромил жезказганский "Улытау" со счетом 3:0 и избежал вылета.

По итогам сезона команда набрала 30 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице. КПЛ покинули "Жетысу" (27 очков) и кызылординский "Кайсар" (25 очков).

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