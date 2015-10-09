Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 13:32
 

Не оправдали надежд? Игроки европейской сборной забуксовали в "Кайрате"

  Комментарии (1)

Поделиться
Не оправдали надежд? Игроки европейской сборной забуксовали в "Кайрате" Яакко Оксанен и Ойва Юккола. Фото: instagram.com/huuhkajat©

Трансферы кандидатов в сборную Финляндии Яакко Оксанена и Ойвы Юкколлы в "Кайрат" изначально выглядели интересными и потенциально успешными для алматинского клуба, однако на дистанции всего сезона они не показали должный уровень. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему легионеры не сделали алматинский клуб сильнее. 

Поделиться
1

Трансферы кандидатов в сборную Финляндии Яакко Оксанена и Ойвы Юкколлы в "Кайрат" изначально выглядели интересными и потенциально успешными для алматинского клуба, однако на дистанции всего сезона они не показали должный уровень. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему легионеры не сделали алматинский клуб сильнее. 

Оба футболиста приехали в Казахстан не случайными легионерами, а игроками, которые уже зарекомендовали себя на родине. Однако после смены команды их развитие оказалось не таким стремительным, как можно было ожидать. Причём проблема заключается не столько в отсутствии игрового времени, сколько в том, насколько успешно финны перенесли свои сильные качества на новый уровень конкуренции.

Оксанен оказался не лучше Арада? 

Оксанен приехал в Алматы в статусе футболиста, способного добавить команде качества в центральной зоне.  Его сильными сторонами были работа с мячом, участие в продвижении атак и способность связывать оборону с нападением. Казалось, что это апгрейд по сравнению с теми качествами, которые давал в этой позиции Офри Арад

Но в "Кайрате" возникла другая задача: недостаточно просто поддерживать структуру игры — необходимо помогать команде преодолевать сопротивление более организованных соперников. Особенно это заметно в еврокубках, где у полузащитника остаётся меньше времени на принятие решений, а любая ошибка при выходе из-под прессинга может привести к опасной контратаке.

Статистика первого сезона в Казахстане показывает неоднозначную картину. В КПЛ Оксанен провёл 27 матчей, отыграл 2272 минуты и забил два мяча. Но что самое удивительное, у него нет ни одной результативной передачи, хотя Оксанен один из самых пасующих игроков во всей лиге и к тому же штатный исполнитель стандартов в "Кайрате". 

Яакко Оксанен перестал прогрессировать в

Сложным испытанием для Оксанена стала и европейская кампания. В матчах квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы Оксанен опять же был однозначным игроком основы, но какой-то яркой игры он не показал и значительного вклада не внес. Показательно, что и в сборную Финляндии хавбека после товарищеских матчей в марте перестали вызывать. 

Юккола потерялся в еврокубках и теперь его затмил воспитанник академии 

Юккола также бодро стартовал в "Кайрате". К середине августа у него было шесть голов и четыре ассиста в КПЛ, но затем финский вингер растерял форму и с того времени до сих пор не может забить или отдать голевую передачу в чемпионате Казахстана. 

Также у Юкколы печальная статистика в еврокубках: 10 матчей и один ассист. Опять же, это контрастирует с тем, что показывал в прошлом сезоне Валерий Громыко. И даже неосновной игрок сезона-2025 Георги Зария выдавал более высокую среднюю результативность, если брать его ограниченное игровое время. 

Увы, Юккола пока выглядит достаточно ограниченным фланговым игроком. У него нет ни взрывной скорости Дастана Сатпаева, ни конкретики в финальной трети как у Громыко, ни креативных решений, как у Зарии. 

Ойва Юккола провалил финальную часть сезона-2026 в

Более того, осенью предпочтительнее у "Кайрата" в атаке смотрелся свой воспитанник Азамат Туякбаев, который не просто создавал давление, но и реально влиял на результат. И что еще примечательно, у Туякбаева пять голов и четыре ассиста в 19 матчах КПЛ, а его суммарное количество времени на поле составляет всего 654 минуты. У того же Юкколлы больше 2000 минут в КПЛ, но их показатели результативности с молодым казахстанцем почти одинаковые. 

Да, плюс Юкколы и Оксанена в их возрасте. Одному 25 лет, другому 24 года, и время для прогресса еще есть. Но в первом сезоне они не сделали "Кайрат" сильнее, а скорее усреднили общий уровень. Главный вопрос заключается не в том, способны ли финны играть за "Кайрат", а в том, смогут ли они выйти на качественно иной уровень и делать разницу в еврокубках. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2026/27   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 октября 22:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Боруссия-09 Д
Проголосовало 134 человек

Реклама

Живи спортом!