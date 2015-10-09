Не оправдали надежд? Игроки европейской сборной забуксовали в "Кайрате"

Трансферы кандидатов в сборную Финляндии Яакко Оксанена и Ойвы Юкколлы в "Кайрат" изначально выглядели интересными и потенциально успешными для алматинского клуба, однако на дистанции всего сезона они не показали должный уровень. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему легионеры не сделали алматинский клуб сильнее.

Оба футболиста приехали в Казахстан не случайными легионерами, а игроками, которые уже зарекомендовали себя на родине. Однако после смены команды их развитие оказалось не таким стремительным, как можно было ожидать. Причём проблема заключается не столько в отсутствии игрового времени, сколько в том, насколько успешно финны перенесли свои сильные качества на новый уровень конкуренции.

Оксанен оказался не лучше Арада?

Оксанен приехал в Алматы в статусе футболиста, способного добавить команде качества в центральной зоне. Его сильными сторонами были работа с мячом, участие в продвижении атак и способность связывать оборону с нападением. Казалось, что это апгрейд по сравнению с теми качествами, которые давал в этой позиции Офри Арад.

Но в "Кайрате" возникла другая задача: недостаточно просто поддерживать структуру игры — необходимо помогать команде преодолевать сопротивление более организованных соперников. Особенно это заметно в еврокубках, где у полузащитника остаётся меньше времени на принятие решений, а любая ошибка при выходе из-под прессинга может привести к опасной контратаке.

Статистика первого сезона в Казахстане показывает неоднозначную картину. В КПЛ Оксанен провёл 27 матчей, отыграл 2272 минуты и забил два мяча. Но что самое удивительное, у него нет ни одной результативной передачи, хотя Оксанен один из самых пасующих игроков во всей лиге и к тому же штатный исполнитель стандартов в "Кайрате".

Сложным испытанием для Оксанена стала и европейская кампания. В матчах квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы Оксанен опять же был однозначным игроком основы, но какой-то яркой игры он не показал и значительного вклада не внес. Показательно, что и в сборную Финляндии хавбека после товарищеских матчей в марте перестали вызывать.

Юккола потерялся в еврокубках и теперь его затмил воспитанник академии

Юккола также бодро стартовал в "Кайрате". К середине августа у него было шесть голов и четыре ассиста в КПЛ, но затем финский вингер растерял форму и с того времени до сих пор не может забить или отдать голевую передачу в чемпионате Казахстана.

Также у Юкколы печальная статистика в еврокубках: 10 матчей и один ассист. Опять же, это контрастирует с тем, что показывал в прошлом сезоне Валерий Громыко. И даже неосновной игрок сезона-2025 Георги Зария выдавал более высокую среднюю результативность, если брать его ограниченное игровое время.

Увы, Юккола пока выглядит достаточно ограниченным фланговым игроком. У него нет ни взрывной скорости Дастана Сатпаева, ни конкретики в финальной трети как у Громыко, ни креативных решений, как у Зарии.

Более того, осенью предпочтительнее у "Кайрата" в атаке смотрелся свой воспитанник Азамат Туякбаев, который не просто создавал давление, но и реально влиял на результат. И что еще примечательно, у Туякбаева пять голов и четыре ассиста в 19 матчах КПЛ, а его суммарное количество времени на поле составляет всего 654 минуты. У того же Юкколлы больше 2000 минут в КПЛ, но их показатели результативности с молодым казахстанцем почти одинаковые.

Да, плюс Юкколы и Оксанена в их возрасте. Одному 25 лет, другому 24 года, и время для прогресса еще есть. Но в первом сезоне они не сделали "Кайрат" сильнее, а скорее усреднили общий уровень. Главный вопрос заключается не в том, способны ли финны играть за "Кайрат", а в том, смогут ли они выйти на качественно иной уровень и делать разницу в еврокубках.

Фото: ФК "Кайрат"©

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