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"Они отскочили". Дугалич из "Кайрата" - о сопернике в ЛЧ, форме команды и шансах на чемпионство в КПЛ

"Они отскочили". Дугалич из "Кайрата" - о сопернике в ЛЧ, форме команды и шансах на чемпионство в КПЛ
Раде Дугалич. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футболист "Кайрата" Раде Дугалич в интервью Sports True рассказал о текущей форме команды, чемпионской борьбе в КПЛ и предстоящем сопернике в квалификации Лиги чемпионов.

- Функционально команда сейчас насколько готова?

- На все сто. Мы же всегда готовы. Сами все увидите на следующей неделе или в следующем месяце. Зачем гадать...

- Под "Тобол" и "Маккаби", наверняка, набираете форму?

- Да.

- Пять очков отставания от первого места - это много?

- Нет. В футболе все бывает. В прошлом году у нас тоже был большой отрыв, а закончилось всего семью очками от второго места. Тем более сейчас десять туров до конца и никто не знает, что будет. Но мы двигаемся потихоньку. Самое главное, нам выигрывать все игры, а как будет играть соперник - нам неважно и неинтересно. И каждый наш игрок должен выкладываться не на 100 процентов, а на миллион - это нужно как никогда в этом сезоне.

- Что скажете про "Маккаби"?

- Мы их пока вообще не анализировали, потому что времени не было, сейчас играем через каждый три-четыре дня в чемпионате Казахстана. Ну, один-два игрока у них ушли. Но говорят, что будет у них усиление. И хорошо, что в этом году будут две игры - на выезде и дома, а не как в прошлом году - одна игра, в которой они отскочили.

Напомним, "Кайрат" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с израильским "Маккаби" (Хайфа). Первая игра пройдет 7 июля в Хайфе, ответная состоится 14 июля в Алматы. В случае успеха "Кайрат" в следующем раунде ЛЧ будет ждать сербская "Црвена Звезда". В случае поражения алматинцы сыграют во втором раунде Лиги конференций с неудачником противостояния "Динамо Тбилиси" (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан).

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Лига чемпионов

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