"Он самый быстрый игрок КПЛ!". Селюк - о новичке "Шахтера" и пари с "Кайратом"

Известный агент Дмитрий Селюк в беседе с корреспондентом Vesti.kz дал характеристику новобранцу "Шахтера" Джозефу Ада Ома, чьи интересы он представляет. Нигерийский полузащитник пополнил карагандинский клуб в нынешнее трансферное окно.

"Джозеф - молодой футболист, он делает первые шаги в футболе, но у него есть одно качество - он бежит как ракета! Я уверен, что он самый быстрый игрок в чемпионате Казахстана. Мамба из "Кайрата" говорил, что он самый быстрый? Тогда я готов заключить пари с "Кайратом", ну, например, на три тысячи долларов. Тем более они скоро могут сыграть друг против друга в Суперкубке Казахстана.

Кстати, я бы еще отметил "Шахтер", что они верят в молодых игроков. Понятно, что Джозефу потребуется время на адаптацию, но мне кажется, благодаря его действиям команда пробьет далеко не один пенальти в этом сезоне", - заявил Селюк.

21-летний Ома перебрался из армянского "Гандзасара". Начинал карьеру у себя на родине в клубе "Катсина Юнайтед". Также в его карьере были белорусский "Слуцк" и "Пюник" из Армении.

Сегодня, 2 марта, новичок может дебютировать за "Шахтер" в официальном матче против "Астаны", который пройдет в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана.

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