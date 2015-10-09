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"Он интересен клубам из России" - агент высказался о будущем форварда сборной Казахстана

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"Он интересен клубам из России" - агент высказался о будущем форварда сборной Казахстана Иван Свиридов. Фото: ФК "Елимай"©

Нападающий "Елимая" и кандидат в сборную Казахстана Иван Свиридов может продолжить карьеру в чемпионате России. О нынешнем положении игрока корреспонденту Vesti.kz рассказал его представитель Мамука Ломидзе

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Нападающий "Елимая" и кандидат в сборную Казахстана Иван Свиридов может продолжить карьеру в чемпионате России. О нынешнем положении игрока корреспонденту Vesti.kz рассказал его представитель Мамука Ломидзе

По словам агента, за Свиридовым наблюдают два клуба из России, но его будущее зависит от позиции "Елимая".  

"По Ивану Свиридову - у него действующий контракт с "Елимаем". Да, еще летом пару клубов из России проявляли к нему интерес и продолжают следить за ним. Но на сегодня есть контракт с "Елимаем" и все зависит от клуба, какой они видят роль Ивана на следующий сезон", - заявил Ломидзе. 

Свиридов выступает за "Елимай" с 2024 года. Ранее он играл за "Шахтер", воспитанником которого является. Суммарно за "Елимай" во всех турнирах 24-летний форвард провел 89 матчей, забил 18 голов и сделал девять голевых передач. 

Также на счету Свиридова пять матчей в составе сборной Казахстана. В этом году он вызывался в национальную команду только на игры FIFA Series в марте. 

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