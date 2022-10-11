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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Очень тяжелая ситуация". Российский полузащитник - об уходе из клуба КПЛ

"Очень тяжелая ситуация". Российский полузащитник - об уходе из клуба КПЛ
©ФК "Шахтер"

Бывший полузащитник "Шахтера" Алан Чочиев высказался о том, почему не вернулся в казахстанский клуб, после того, как зимой остался без команды, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport.ru24. Он выступал за карагандинский клуб в сезоне-2021.

- Зимой 2022-го ты ушел из карагандинского "Шахтера" и полгода был свободным агентом. Почему?

- Когда я еще играл в Казахстане, мне позвонил тренер команды ФНЛ, которая на тот момент шла в лидерах. Вы его очень хорошо знаете. Он сказал, что хочет меня видеть в команде. Я почти сразу согласился - мы ударили по рукам. В декабре у меня наступил отпуск - я прилетел во Владикавказ. За тот месяц он звонил мне несколько раз. Скинул физические задания, которые я должен был выполнять, чтобы спокойно вкатиться в команду на зимних сборах. Я никогда не бросал слова на ветер: сказал, что согласен, значит согласен. Надеялся, что в мою сторону будет то же самое. Но все вышло иначе. Я прождал официального предложения до середины января. Люди просто пропали. Для меня непонятно, когда люди в таком возрасте так делают.

В итоге я остался без команды - попасть в какой-то клуб посреди зимних сборов было невозможно. Решил какое-то время побыть с семьей. Спустя два месяца понял — скучаю по футболу. Начал приводит себя в форму. Мне помогал Ацамаз Бураев (тренер-реабилитолог). Благодаря его тренировкам я набрал форму и попал в "Аланию". Он мне очень сильно помог.

- Почему не вернулся к Адиеву (экс-тренер "Анжи", сейчас - сборная Казахстана) в "Шахтер"?

- Там была очень тяжелая ситуация. К Мусаевичу у меня никаких претензий нет - всегда его уважал. Вопросы есть только к руководителям клуба, но я их уже давно задал. Мы все решили, желаю им удачи.

Отметим, что Чочиев провел в КПЛ 14 матчей и забил один гол.

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ Адиев Магомед

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