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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Обожают в Беларуси и ненавидели на родине. "Украинский Халк" разорвет КПЛ?

Обожают в Беларуси и ненавидели на родине. "Украинский Халк" разорвет КПЛ?
©ФК "Аполлон"

На этой неделе состоялся один из самых интересных трансферов в КПЛ - "Атырау" подписал украинского полузащитника Александра Нойока. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о зажигательной карьере хавбека, который начинал капитаном молодежки донецкого "Шахтера", вошел в историю в брестском "Динамо" и получил массу хейта за переезд в Россию. 

На старте профессиональной карьеры Нойок котировался достаточно высоко в Украине, показательно, что его назначали капитаном в молодежной сборной и дублирующем составе донецкого "Шахтера". Правда, в составе "горняков" заиграть не получилось. Повлияли молодость и бурлящие амбиции Александра, он позволил себе высказаться по поводу своих перспектив в клубе и с того же самого времени перестал попадать в заявку команды. "Шахтер" делал ставку в полузащите и атаке на бразильских легионеров, поэтому перед большинством своих воспитанников двери в основу даже не открывались. 

Позже Нойок съездил в "Металлист", а потом в "Металлург". К слову, именно в Харькове у игрока появилось прозвище Халк, некоторые внешние сходства Александра с супергероем обнаружил и закрепил бразилец Эдмар. 

Но по-настоящему раскрылся Нойок после переезда в Беларусь. В 2016 году он перебрался в минское "Динамо", в 2017-м был признан лучшим полузащитником чемпионата, в 2018-м перешел уже в брестское "Динамо", а в 2019-м помог клубу впервые стать чемпионом страны. В Беларуси Нойок был очень узнаваем. Он хорошо ладил с прессой, тусил с Артемом Милевским и забивал роскошные голы. В 142 матчах чемпионата Беларуси у Александра 18 голов и 19 ассистов - неплохо для опорного полузащитника. 

В январе 2021 года Нойок решил сменить обстановку и перебрался в российский "Оренбург", и это мгновенно спровоцировало реакцию со стороны украинских болельщиков. В соцсетях ему устроили ад: называли предателем, угрожали и призывали не возвращаться домой. Нойок сказал по этому поводу следующее: 

"Шесть последних лет провел в Беларуси, и на Украине обо мне никто не вспоминал. Теперь решил пойти на повышение - туда, куда позвали. Я же никому ничего плохого не сделал. Плюс-минус был готов к такой реакции. Даже смотрел, кто писал комментарии. Открывал аккаунты, а там молодежь лет по 10-11. Конечно, неприятно, когда пишут гадости, особенно про семью. Родители успокаивали, в "Оренбурге" тоже поддержали". В "Оренбурге" хавбек напомнил о своем могучем ударе, отметившись чудо-голом со штрафного в матче с "Балтикой". 

Правда, период в России получился краткосрочным - всего шесть месяцев, да и в дальнейшем в карьере хавбека наступила нестабильность. С 2021 года Нойок поиграл в чемпионатах России, Беларуси, Кипра и Израиля, то есть нигде не задерживался дольше, чем на полгода. При этом с "Аполлоном" он успел стать чемпионом Кипра. 

Теперь Александр попробует заиграть в чемпионате Казахстана. В целом у "Атырау" подбирается достаточно интересный коллектив с перспективным тренером Виталием Жуковским. И особенно обращает внимание средняя линия, где, помимо Нойока, есть опытный белорус Игорь Стасевич, а также еще достаточно молодые Домантас Антанавичюс и Якоб Новак. 

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Метки:
Беларусь КПЛ Атырау ФК Межсезонье в КПЛ Украина

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