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Нусербаев снова в игре, оборона из "Жетысу", самый возрастной тренер в лиге. "Туран": превью к сезону

Они будут проводить домашние матчи на "Туркестан Арене".

Нусербаев снова в игре, оборона из "Жетысу", самый возрастной тренер в лиге. "Туран": превью к сезону
Фото: skcn.kz©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 13 марта, футбольный клуб "Туран" дебютирует в OLIMPBET-чемпионате Казахстана на новом стадионе в Туркестане против "Астаны". Корреспондент Vesti.kz рассказывает в каком составе и состоянии команда Абдухалика Бурибаева подходит к первой игре турнира. 

Главная новость межсезонья 

Появление нового стадиона и потенциально крепкой команды в чемпионате - это позитивные события для чемпионата Казахстана. Безусловно, есть вопросы к тому, что возможно ради одной команды и возведенной "Туркестан Арены" расширили целую лигу до 14 участников и вот это уже противоречивая новость.

"Турану" несомненно будет сложно в первый сезон, но с другой стороны, если клуб в ближайшее время построит еще и базу, то тогда точно можно будет говорить о фундаментальном развитии клуба на годы вперед. И в этом смысле любопытно посмотреть за дуэлью "Турана" и соседнего "Ордабасы", который обладая традициями и весомым бюджетом все последние годы так и не добился больших достижений в лиге, еврокубках и не создал что-то новое в плане инфраструктуры. 

Трансферы 

Неудивительно, что комплектация состава "Турана" началась с тех, кто ранее был связан с "Ордабасы", а также с командами, где значительно снизили бюджеты. 

На данный момент в клуб пришли следующие игроки. Вратари - опытный Андрей Пасеченко и пока достаточно молодой по вратарским меркам Станислав Павлов. В обороне у "Турана" имена еще более известные - экс-игрок "Каспия" Лайонел Адамс, украинец Евгений Смирнов, экс-кайратовец Нурлан Даиров, а также группа футболистов из "Жетысу" в лице Олжаса Керимжанова, Ермека Куантаева, Стефана Живковича и Андрея Залеского. 

В полузащите "Турана" будут играть те самые экс-игроки "Ордабасы" - Мардан Толебек, Никита Бочаров (был свободным агентом) и Бекзат Бейсенов (прошлый сезон провел за "Кыран"). Также был подписан сербско-черногорский дуэт хавбеков Милан Стоянович и Бранислав Янкович, и российский атакующий полузащитник Павел Деобальд. 

В атаке у "Турана" один, но очень знаковый новичок - Танат Нусербаев, который решил возобновить карьеру. 

Недостатки 

У "Турана" самый возрастной, но при этом наименее известный тренер в лиге - Абдухалик Бурибаев, ему 51 год. Стоит пожелать успехов и удачи тренеру, но если взглянуть на ситуацию рационально и цинично, не исключено, что еще до лета клуб найдет более именитого специалиста в рамках чемпионата Казахстана. В какой-то степени это может стать необходимостью, поскольку многие игроки, пришедшие в команду, ранее боролись за высокие места, выигрывали титулы, выступали за свои сборные и поэтому в таком коллективе Бурибаеву просто может не хватить авторитета и опыта игр на таком уровне. 

Игры на сборах 

"Туран" 0:2 "Ингулец"

"Туран" 2:3 "Видзев"

"Туран" 1:1 "Шукура"

"Туран" 3:2 "Металлист"

"Туран" 3:2 "Альянс"

"Туран" 3:5 "Тверь"

Оптимальный состав 

На роль основного вратаря в "Туране" претендуют Павлов и Пасеченко, но, скорее всего, в основе сезон начнет более опытный голкипер. 

В обороне "Турану" практически не надо наигрывать связи, поскольку есть уже сбитое сочетание из Залеского, Керимжанова, Куантаева и Живковича, плюс к ним наверняка примкнет Адамс. 

В средней линии "Турану" не помешал бы еще один опорник, пока эту роль, видимо, исполнит Бейсенов, а чуть выше могут сыграть Бочаров, Стоянович, Деобальд и Толебек. 

В центре нападения почти безальтернативен Нусербаев, в качестве игроков ротации и на замену экс-лидеру "Астаны" есть молодые Стэнли Нкоби и Темирлан Амиров. 

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Метки:
КПЛ-2021 Трансфер Сборная РК по футболу Футбол Арыс ФК

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