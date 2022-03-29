Новый глава ПФЛК рассказал о своих задачах после избрания на пост

Новый глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Рохус Шох в интервью сайту Российского футбольного союза (РФС) сделал заявление в новой должности.

"Это был действительно сложный выбор, который дался мне нелегко. Хочу поблагодарить своих коллег, с которыми на протяжении долгих лет работал в Российском футбольном союзе и МРО "Центр", и отдельно - руководство РФС, которое с пониманием и поддержкой отнеслось к моему решению принять участие в выборах президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Впереди - новый большой вызов. Одной из своих задач на посту президента ПФЛК я, безусловно, вижу укрепление и комплексное развитие отношений между двумя дружественными футбольными сообществами - российским и казахстанским. Страны тесно взаимодействуют между собой во многих сферах, и футбол здесь не исключение: связь между союзами двух стран всегда была очень крепкой.

Надеюсь, что мое избрание придаст этим отношениям новый импульс, и уже в ближайшем будущем мы сможем реализовать не один совместный проект", - заявил он.

Напомним, накануне Шох был выбран президентом ПФЛК. Он является младшим братом покойного Антона Шоха и уже много лет трудится в российском футболе. Шох был техническим директором ЦСКА, руководителем "Ротора", президентом волгоградской федерации футбола и даже входил в исполком РФС.

Но также имя Рохуса Шоха связано с агентским бизнесом. Например, он является представителем Еркебулана Сейдахмета. Участвовал в переходах и других футболистов.

Ранее бывший глава организации Олжас Абраев сложил свои полномочия и сосредоточился на работе в должности генсека КФФ. Об этом в скором времени должно быть объявлено официально.