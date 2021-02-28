Новичок КПЛ подписал казахстанского футболиста с Кипра

Уральский "Акжайык" объявил о подписании 26-летнего казахстанского полузащитника Магомеда Парагульгова, сообщает KazFootball.kz.
Парагульгов является воспитанником алматинского футбола. Он выступал за "Кайрат", семейский "Спартак", "Иртыш" и "Кайсар". Всего в казахстанской премьер-лиге полузащитник провел 51 матч, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
В 2020 году он перебрался в клуб с Кипра - "Эрмис", в составе которого провел семь матчей.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне