Новичок КПЛ подписал кандидата в сборную Казахстана

"Каспий" достиг договоренности о подписании контракта с вратарем Динмухамедом Жомартом, который является кандидатом в сборную Казахстана. 

По информации источника, клуб их Актау уже согласовал контракт с голкипером. 25-летний вратарь в прошлом сезоне выступал за столичный "Женис", где провёл три матча в чемпионате Казахстана.

Динмухаммед Жомарт является воспитанником алматинской футбольной школы. Профессиональную карьеру начал в 2018 году в дубле "Кайрата" и дебютировал в КПЛ в 2020 году. Ранее он защищал цвета "Кайрат-Жастар", "Кайрат-Москва" и "Турана".

Голкипер также привлекался в молодёжную сборную Казахстана.

