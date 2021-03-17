Новичок КПЛ объявил о трансфере призера европейского чемпионата

Футбольный клуб "Туран" сообщил о переходе сербского защитника Стефана Живковича, который провел первую тренировку в его составе. 30-летний легионер предыдущий сезон отыграл в "Жетысу".

О деталях контракта не уточняется. Хотя, по данным Transfermarkt, он подписан до конца года.

В КПЛ Живкович также играл за "Атырау" и "Иртыш".

Является воспитанником знаменитого сербского клуба "Црвена Звезда". На родине выступал за "Ресник", "Хайдук" (Белград), "Борац" (Чачак) и "Чукарички", в составе которого стал бронзовым призером в сезоне-2015/16.

Напомним, что в первом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана "Туран" сыграл вничью с "Астаной" (2:2). В следующем туре, 20 марта, клуб из Туркестана сыграет на выезде с "Жетысу".

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