КПЛ
Сегодня 10:45
 

Новичок "Актобе" нацелен стать чемпионом КПЛ

Новичок "Актобе" нацелен стать чемпионом КПЛ

Защитник Данило Митрович на днях подписавший контракт с "Актобе" высказался о деталях своего перехода и главной задаче в новой команде. 

Митрович прошёл через все юношеские сборные Сербии и привлекался в молодёжную национальную команду.

"Я был в своём городе, в своей стране, и мой агент позвонил мне, сказал, что есть возможность перейти в "Актобе". Я ответил ему: если есть шанс присоединиться к "Актобе", я хочу подписать контракт. Я не хотел долго ждать. Он должен был поговорить с клубом. Всё прошло хорошо, работа была проделана отлично — и вот я здесь.

Я слышал об этом, поэтому и сказал ранее, что "Актобе" — большой клуб. Конечно, я готов. Мы хотим сделать всё, чтобы стать чемпионами, но будем идти шаг за шагом, от игры к игре, и в конце посмотрим, что получится", - заявил серб в интервью пресс-службе клуба. 

25-летний игрок является воспитанником футбола Нови-Сада и способен действовать как в центре обороны, так и на обоих флангах. В своей карьере он выступал за сербские "Войводину" и "Раднички", а также играл в австрийском "Блау-Вайс".

