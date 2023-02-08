Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию

Казахстанские игроки по-прежнему не считаются легионерами в России, однако их количество с каждым годом глобально не увеличивается. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это направление уже не столь актуально для наших футболистов.

В нынешнее зимнее трансферное окно из Казахстана в Россию пока уехали лишь два игрока - это Лев Скворцов (в "Химки") и Галымжан Кенжебек (в "Краснодар-2"). Хотя последний отправился лишь на просмотр и останется ли 19-летний вингер на юге России, пока большой вопрос. А ведь после того, как для казахстанцев отменили статус легионера, на протяжении двух сезонов со стороны наших игроков исходило активное движение по направлению в РПЛ и ФНЛ. Все, у кого возникала возможность, пытались зацепиться, но большинство из них не смогли реализовать себя в российском футболе.

Однако в последний год снижение интереса произошло с обеих сторон. Справедливости ради, в российских клубах увидели, что игроки уровня сборной Казахстана оказались крайне нестабильны даже в рамках второго дивизиона. То есть некое разочарование в казахстанском рынке точно произошло. При этом в РПЛ стали гораздо больше следить за чемпионатом Узбекистана, поскольку игроки из этой страны, напротив, адаптировались лучше и, безусловно, всех вдохновил пример Эльдора Шомуродова.

Но настороженное отношение возникло и с другой стороны, уже сами казахстанские игроки в последний год не пытались всеми силами перебраться в РПЛ или местную первую лигу. Хотя предложения и предметный интерес были. "Урал" предлагал реальные деньги за Артура Шушеначева, "Факел" выходил на Рамазана Оразова, "Ахмат" пытался заполучить Максима Самородова, в "Торпедо" следили за Эльханом Астановым, а клуб первой лиги "Родина" хотел подписать Игоря Шацкого и Абата Аймбетова.

Да, причины разные - кого-то не отпускал клуб, некоторых не устраивал статус команды, а кто-то обращал внимание на изоляцию чемпионата России и политическую ситуацию в стране. Так или иначе тенденция меняется, и сейчас для многих казахстанских футболистов РПЛ уже не на столь высоких позициях в степени приоритетности.

Безусловно, единичные случаи переходов возможны, поскольку важны обстоятельства. Условно, для Нуралы Алипа трансфер в "Зенит" - это, конечно, повышение и позитивный опыт. Но массовой тенденции по отъезду не ожидается. Теперь казахстанские игроки прежде всего рассматривают амбициозные клубы КПЛ, локальные европейские чемпионаты (уровня Польши и Бельгии) и лишь затем российский рынок.

Фото: ФК "Химки"©

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