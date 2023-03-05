"Ничего не исправить". Кекер высказался о судействе после матча "Кайрата" с "Атырау"

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер прокомментировал упущенную победу в стартовом матче КПЛ-2023 против "Атырау" (2:2), сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, наставник алматинцев высказался о работе главного арбитра Артема Кучина.

"Мы готовились и разбирали "Атырау", у нас получился хороший старт в игре, но мы сами упустили то преимущество, которое создали.

Эпизод с Жоао Пауло и судьей? Артем Кучин - квалифицированный судья, он молодец, все правильно сделал. Бессмысленно комментировать то, что невозможно исправить. Вспомните последний матч прошлого сезона в Актобе, тишина? Тишина! Там тоже было несколько ключевых эпизодов. Но опять же, ничего не исправить, с "Атырау" счет 2:2, значит, мы наиграли на ничью.

Что должен был делать Кучин в той ситуации? Я не знаю, у нас есть много специалистов по судьям, наверное, они лучше скажут. Я не хочу что-то говорить на эмоциях", - заявил Кекер.