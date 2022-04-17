Неожиданным результатом закончился матч за лидерство в КПЛ-2022

Футболисты "Тараза" одержали победу над карагандинским "Шахтером" в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 2:1. Первый тайм прошел без голов.

А вот после перерыва хозяева переломили ход игры. Сначала на 58-й минуте Абылайхан Жумабек открыл счет, а спустя 20 минут Адилет Кенесбек удвоил преимущество "Тараза".

Уже в компенсированное время "Шахтер" заработал право на пенальти. К точке подошел Айдос Таттыбаев, который своим шансом воспользовался и один мяч отыграл. Но на большее у "горняков" времени не хватило.

Вдобавок, "Шахтер" доигрывал в меньшинстве после удаления Михаила Габышева.

Для "Шахтера" это поражение стало первым в сезоне, карагандинцы с 10 очками остались на четвертом месте. "Тараз" (8) поднялся на седьмую строчку. Лидирует "Каспий", набравший 13 баллов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 6 4 1 1 6-3 13 2 Кайрат 6 3 3 0 7-3 12 3 Тобол 6 3 2 1 9-5 11 4 Шахтер 5 3 1 1 11-4 10 5 Астана 6 3 0 3 6-6 9 6 Ордабасы 6 2 2 2 7-5 8 7 Тараз 6 2 2 2 5-5 8 8 Актобе 6 2 2 2 6-7 8 9 Атырау 6 2 1 3 5-6 7 10 Акжайык 5 2 1 2 2-3 7 11 Кызыл-Жар 6 1 2 3 3-6 5 12 Аксу Ак 5 1 1 3 4-6 4 13 Махтаарал 6 1 1 4 5-13 4 14 Туран 5 0 3 2 0-4 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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