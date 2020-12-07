Неоднозначный состав, возвращение в еврокубки, лидер из Осетии. "Шахтер" - итоги сезона КПЛ-2020

Местные карагандинцы покидают родной клуб, команду наполняют опытные, но, казалось, лишенные мотивации иностранцы, по ходу сезона происходит смена главного тренера. Все эти события никак не предполагали, что "Шахтер" сможет достичь лучшего результата за последние несколько лет в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как "горнякам" удалось финишировать на четвертом месте в минувшем чемпионате.



Лучший игрок



Изначально большинство российских игроков, которые перебрались в "Шахтер", выглядели спорными кандидатурами, в их числе находился и Арсен Хубулов. Никогда стабильно не блиставший на уровне РПЛ, в возрасте, приближающимся к 30, с многочисленными травмами в последние годы - вот такой бэкграунд был у осетина. Но в итоге для Хубулова сезон получился одним из лучших в карьере с точки зрения результативности - пять голов плюс семь голевых передач. Хубулов стал настоящим ментальным лидером "Шахтера", вел игру, не боялся брать ответственность на себя, и символично, что решающий эпизод в сезоне (пенальти в ворота "Тобола") реализовал именно российский хавбек.







Лучший матч



С одной стороны "Шахтер" - единственная команда, которая обыграла мотивированный "Кайрат" в боевом составе. Но все же та победа была не совсем заслуженной и добыта в не самом зрелищном стиле. А вот успешная игра с "Астаной" действительно заслуживает внимания, поскольку "Шахтер" забил аж три мяча, играл гораздо смелее и три очка в этом матче оказались стратегически важнее на тот период турнира, учитывая, что клуб вел борьбу за еврокубки.







Оценка по селекции







В сторону "Шахтера" было очень много критики относительно кадровых изменений в составе команды в прошлое зимнее межсезонье. Клуб покинули воспитанники, игроки национальной и молодежной сборной Казахстана, а им на смену пришли возрастные россияне из ФНЛ, а также сомнительные клиенты Дмитрия Селюка. В итоге, из африканских новичков очень уверенно заиграл опорник Усман, относительно неплохо вписались Ламанж и Баа, но совсем затерялись Куаджа и Абубакар. Среди игроков из России был убедителен лишь упомянутый Хубулов, остальные играли часто, но не без ошибок, есть большие сомнения, что такие игроки, как Ятченко, Буйволов, Бакаев и Юрченко, будут конкурентоспособны на уровне Лиги Европы.



Оценка по сезону







Четвертое место, возвращение в еврокубки - такой итог наверное многие воспринимают, как большой успех "Шахтера". Да, они воспользовались шансом, в частности, кризисом в "Ордабасы", а также сумели потеснить "Жетысу" и "Кайсар". В плане имеющихся возможностей и добытого результата - это отличный сезон для "Шахтера". Но состав карагандинского клуба явно не для будущего, он вызывает вопросы. Путевка в Лигу конференций досталась клубу после крайне спорного пенальти в игре с "Тоболом", и качество футбола со стороны "горняков" в том матче опять же было низким. Есть ощущение, что успех "Шахтера" рандомный и он получился таким не благодаря, а вопреки. Но любопытно, какой будет команда в следующем году. Если она окажется примерно на тех же позициях, то в таком случае о какой-либо случайности говорить уже будет нельзя.



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