Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Неоднозначный состав, возвращение в еврокубки, лидер из Осетии. "Шахтер" - итоги сезона КПЛ-2020

Они ни разу не проиграли "Кайрату".

Неоднозначный состав, возвращение в еврокубки, лидер из Осетии. "Шахтер" - итоги сезона КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Местные карагандинцы покидают родной клуб, команду наполняют опытные, но, казалось, лишенные мотивации иностранцы, по ходу сезона происходит смена главного тренера. Все эти события никак не предполагали, что "Шахтер" сможет достичь лучшего результата за последние несколько лет в КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как "горнякам" удалось финишировать на четвертом месте в минувшем чемпионате.

Лучший игрок

Изначально большинство российских игроков, которые перебрались в "Шахтер", выглядели спорными кандидатурами, в их числе находился и Арсен Хубулов. Никогда стабильно не блиставший на уровне РПЛ, в возрасте, приближающимся к 30, с многочисленными травмами в последние годы - вот такой бэкграунд был у осетина. Но в итоге для Хубулова сезон получился одним из лучших в карьере с точки зрения результативности - пять голов плюс семь голевых передач. Хубулов стал настоящим ментальным лидером "Шахтера", вел игру, не боялся брать ответственность на себя, и символично, что решающий эпизод в сезоне (пенальти в ворота "Тобола") реализовал именно российский хавбек. 



Лучший матч

С одной стороны "Шахтер" - единственная команда, которая обыграла мотивированный "Кайрат" в боевом составе. Но все же та победа была не совсем заслуженной и добыта в не самом зрелищном стиле. А вот успешная игра с "Астаной" действительно заслуживает внимания, поскольку "Шахтер" забил аж три мяча, играл гораздо смелее и три очка в этом матче оказались стратегически важнее на тот период турнира, учитывая, что клуб вел борьбу за еврокубки. 



Оценка по селекции



В сторону "Шахтера" было очень много критики относительно кадровых изменений в составе команды в прошлое зимнее межсезонье. Клуб покинули воспитанники, игроки национальной и молодежной сборной Казахстана, а им на смену пришли возрастные россияне из ФНЛ, а также сомнительные клиенты Дмитрия Селюка. В итоге, из африканских новичков очень уверенно заиграл опорник Усман, относительно неплохо вписались Ламанж и Баа, но совсем затерялись Куаджа и Абубакар. Среди игроков из России был убедителен лишь упомянутый Хубулов, остальные играли часто, но не без ошибок, есть большие сомнения, что такие игроки, как Ятченко, Буйволов, Бакаев и Юрченко, будут конкурентоспособны на уровне Лиги Европы. 

Оценка по сезону



Четвертое место, возвращение в еврокубки - такой итог наверное многие воспринимают, как большой успех "Шахтера". Да, они воспользовались шансом, в частности, кризисом в "Ордабасы", а также сумели потеснить "Жетысу" и "Кайсар". В плане имеющихся возможностей и добытого результата - это отличный сезон для "Шахтера". Но состав карагандинского клуба явно не для будущего, он вызывает вопросы. Путевка в Лигу конференций досталась клубу после крайне спорного пенальти в игре с "Тоболом", и качество футбола со стороны "горняков" в том матче опять же было низким. Есть ощущение, что успех "Шахтера" рандомный и он получился таким не благодаря, а вопреки. Но любопытно, какой будет команда в следующем году. Если она окажется примерно на тех же позициях, то в таком случае о какой-либо случайности говорить уже будет нельзя.

Фото: ПФЛК©

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ-2020 Шахтер ФК Лига конференций Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:46
Футбол

Потерял голевое чутье и подешевел на миллион. Почему уход Эсеолы не станет потерей для "Кайрата"
Сегодня
18:51
Футбол

"Никакого прогресса". Французский журналист - о казахстанском футболе, Зайнутдинове, чемпионстве "Кайрата" и вратаре женской сборной
Сегодня
13:47
Футбол

Твумаси vs Томасов. Действующий состав "Астаны" против экс-игроков клуба - кто сильнее?
8 декабря
09:20
Футбол

Соперники Казахстана в квалификации ЧМ-2022 и расширение КПЛ. Главное к утру
6 декабря
23:23
Футбол

"Выход в еврокубки посвящаем нашим болельщикам". Тренер "Шахтера" - о четвертом месте в КПЛ-2020 и удачном сезоне
6 декабря
19:00
Футбол

Футболист сборной Казахстана решил покинуть "Астану"
6 декабря
18:38
Футбол

Спортивный директор "Тараза" оштрафован и дисквалифицирован на семь матчей
6 декабря
16:31
Футбол

Футболиста "Каспия" наказали за борцовский прием против Бакаева
6 декабря
13:32
Футбол

"Это были эмоции". Тренер клуба КПЛ - о несостоявшейся отставке, ошибках в селекции и лучших игроках
6 декабря
13:06
Футбол

"Астана" готова расстаться с многолетним лидером Эричем
6 декабря
10:22
Футбол

Футболист из зарубежного чемпионата получил предложение о продолжении карьеры в Казахстане
5 декабря
21:16
Футбол

Клуб КПЛ после выполнения задачи определился с главным тренером
5 декабря
17:06
Футбол

"Кайсар" опроверг слухи про нового тренера
5 декабря
08:43
Футбол

Открытие для сборной, камбэк с "Шахтером", неудачи с топ-клубами. "Жетысу" - итоги сезона КПЛ-2020
4 декабря
19:15
Футбол

Гол в ворота "Кайрата" признан лучшим в 22-м туре КПЛ-2020
4 декабря
18:21
Футбол

"Кайсар" определился с главным тренером
4 декабря
17:51
Футбол

"Кайрат" стал лидером по незабитым пенальти в КПЛ-2020
4 декабря
15:58
Футбол

Защитник "Шахтера" может продолжить карьеру в чемпионате России
4 декабря
15:00
Футбол

Назван претендент из РПЛ на подписание контракта с полузащитником "Астаны"
4 декабря
14:35
Футбол

"Сборная не выполнила поставленные задачи". Айтхожин - о провале Казахстана в Лиге наций, ответе на критику Боранбаева и внедрении VAR
4 декабря
14:12
Футбол

"Ожидали от "Ордабасы" больших успехов". Аким Шымкента - о сокращении бюджета клуба и судьбе Цхададзе
4 декабря
10:25
Футбол

Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро сделал заявление после выигранной "бронзы" в КПЛ
3 декабря
22:36
Футбол

Польский хавбек попрощался с "Кайратом"
3 декабря
21:33
Футбол

Названа символическая сборная последнего тура КПЛ-2020
3 декабря
20:50
Футбол

Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020
3 декабря
19:56
Футбол

Лидер из академии "Ливерпуля", новый вратарь для сборной, рациональность Никитенко. "Тараз" - итоги сезона КПЛ-2020
3 декабря
19:03
Футбол

Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020
3 декабря
18:26
Футбол

Полузащитник "Астаны" решил уехать в российский клуб
3 декабря
17:02
Футбол

"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
3 декабря
16:34
Футбол

Плацдарм для молодых, хаотичная селекция, вратарь из "Локомотива". "Кызыл-Жар" - итоги сезона КПЛ-2020
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика