"Не понимаю, почему "Тобол" доволен вторым местом". Алиев подвел итоги КПЛ-2020

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Казахстанский тренер Али Алиев в интервью Youtube-каналуVesti.kz разобрал выступление всех команд КПЛ в минувшем сезоне. В частности, наш постоянный эксперт рассказал, что его неприятно удивляет в тренерской работе Кахабера Цхададзе и Владимира Никитенко, почему "Астана" пребывает в кризисе и какие позиции необходимо усилить "Кайрату" перед Лигой чемпионов.
Также Алиев представил свой вариант символической сборной КПЛ-2020.
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