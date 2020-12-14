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"Не понимаю, почему "Тобол" доволен вторым местом". Алиев подвел итоги КПЛ-2020

Интервью о новых талантах и антигероях сезона.

"Не понимаю, почему "Тобол" доволен вторым местом". Алиев подвел итоги КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанский тренер Али Алиев в интервью Youtube-каналу Vesti.kz разобрал выступление всех команд КПЛ в минувшем сезоне. В частности, наш постоянный эксперт рассказал, что его неприятно удивляет в тренерской работе Кахабера Цхададзе и Владимира Никитенко, почему "Астана" пребывает в кризисе и какие позиции необходимо усилить "Кайрату" перед Лигой чемпионов. 

Также Алиев представил свой вариант символической сборной КПЛ-2020. 


 

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Тараз ФК Каспий Кызыл-Жар СК Ордабасы ФК Жетысу ФК Тобол ФК Кайсар ФК Окжетпес ФК Шахтер ФК

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