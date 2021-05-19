"Не обрадовались утечке информации". Что может спасти судьбу Шпилевского в "Кайрате"

Алексей Шпилевский может сохранить свой пост главного тренера "Кайрата", сообщает в своем телеграм-канале журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что белорусский специалист может обезопасить себя на какое-то время, если в следующем матче его команда обыграет "Астану". В таком случае вопрос его компетентности будет перенесен до итогов выступления в Лиге чемпионов.

"В "Кайрате", мягко говоря, не обрадовались утечке информации о переговорах с Сергеем Игнашевичем. Алексей Шпилевский ведь все еще надеется сохранить свой пост. Ему это, может, и удастся, если в следующем туре "Кайрат" обыграет лидера чемпионата - "Астану". При таком раскладе белорус может обезопасить себя до Лиги чемпионов", - пишет канал.

Напомним, что "Кайрат" и "Астана" встретятся в рамках 13-го тура КПЛ. Матч пройдет 23 мая в Нур-Султане. По итогам 12 туров столичный клуб лидирует в турнирной таблице, опережая идущих четвертыми алматинцев на 12 очков. Подробнее можно посмотреть здесь.

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