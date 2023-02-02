"Не хотят дешево отдавать". Как сорвался трансфер 22-летнего футболиста "Кайрата" в РПЛ

Трансфер 22-летнего нападающего сборной Кыргызстана Гулжигита Алыкулова в российскую премьер-лигу не состоится. Об этом заявил агент Владимир Осипов. Футболист останется в алматинском "Кайрате".

"Интерес к Алыкулову был, но главный тренер этого клуба отдал предпочтение другим футболистам. Плюс важный момент - Гулжигит достаточное количество времени не играл и найти финансовые точки соприкосновения достаточно сложно. Одни не хотят много платить, другие не хотят дешево отдавать", - цитирует агента "РБ Спорт".

Отмечается, что в европейском сезоне-2021/22 Алыкулов сыграл 36 матчей в составе "Кайрата", забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

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