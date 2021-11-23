Назван самый недисциплинированный футболист в КПЛ-2021

Полузащитник алматинского "Кайрата" Айбол Абикен стал самым недисциплинированным игроком в КПЛ по итогам сезона-2021, сообщает KazFootball.kz.
В минувшем сезоне Абикен получил две красные карточки, а также заработал шесть "горчичников".
Самые недисциплинированные в чемпионате:
1. Айбол Абикен ("Кайрат") – 6/2 = 16*;
2. Михаил Габышев ("Шахтер") – 9/1 = 14;
3. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") – 8/1 = 13;
4. Кларенг Битанг ("Кайсар") – 7/1 = 12;
5. Валерий Чуперка ("Астана") – 6/1 = 11;
6. Аслан Дарабаев ("Каспий") – 11/0 = 11;
7-8. Адильхан Танжариков ("Актобе") – 5/1 = 10;
7-8. Раде Дугалич ("Кайрат") – 5/1 = 10;
9. Танат Нусербаев ("Туран") – 4/1 = 9.
* Количество желтых (1 штрафное очко) и красных (5 штрафных очков) карточек.