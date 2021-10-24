Назван победитель матча КПЛ "Кайрат" - "Астана"

Российский сайт Livesport.ru спрогнозировал исход матча между алматинским "Кайратом" и "Астаной" в рамках 25-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча команд состоится сегодня, 24 октября, и пройдет на Центральном стадионе в Алматы. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

"Кайрат"

"Кайрат" свои шансы на титул давно уже бездарно растерял. Зато теперь может здорово насолить своему непримиримому сопернику.

За два тура до финиша чемпионата любая потеря очков может стать роковой. Такая вот мотивация у теперь уже экс-чемпиона Казахстана!

В минувшем туре "Кайрат" добыл три очка. Выездной поединок с "Актобе" завершился со счетом 1:2.

"Астана" для "Кайрата" - вполне удобный оппонент. Из пяти последних поединков команда уступила лишь однажды при трех победах.

"Астана"

Эта команда борется за чемпионский титул с "Тоболом", опережая оппонента на один балл. При этом у "Астаны" лучшая атака в лиге - 52 мяча.

В минувшем туре "Астана" легко и непринужденно добыла очередную победу. Дома был обыгран "Кайсар" (2:0), и теперь до титула остаются два важнейших шага.

Марин Томасов забивает с частотой выстрелов автомата Калашникова. В 22 матчах хорватский форвард отличился 17 мячами.

Впрочем, неудачная статистика противостояний с алматинцами в последние годы ничего положительного не сулит. "Астане" нельзя терять очки.

Прогноз и ставка

Хозяева в последние годы удачно играют против "Астаны".

"Астана" за два тура до конца чемпионата не имеет права терять очки.

Гости борются за чемпионский титул и не упустят своего. Наши прогноз и ставка - победа "Астаны", - говорится в заметке.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport