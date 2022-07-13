Натурализованный вратарь сборной Казахстана вернулся в чемпионат Украины

Украинский "Черноморец" объявил о подписании экс-вратаря сборной Казахстана по футболу 34-летнего Дмитрия Непогодова, сообщают Vesti.kz.
Свою карьеру уроженец этой страны, который был позже натурализован Казахстаном, начал в "Марселе", где был дублером чемпиона мира и вице-чемпиона Европы Стива Манданда.
Получив опыт во Франции, Непогодов вернулся на родину, где защищал ворота донецкого "Металлурга" и полтавской "Ворсклы".
В 2017 году Непогодов перешел в КПЛ. Последним его клубом стал действующий чемпион "Тобол", также он выступал за "Астану" и "Ордабасы". За сборную Казахстана провел 11 матчей.
"Уверены, что впереди у голкипера насыщенная игровая карьера в Одессе! Непогодов и "Черноморец" - вместе надежнее!" - пишет "Черноморец".
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