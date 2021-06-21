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"Наша задача - чемпионство". Чуперка - о проблемах в "Астане", еврокубках, уровне и зарплатах в КПЛ и РПЛ

"Наша задача - чемпионство". Чуперка - о проблемах в "Астане", еврокубках, уровне и зарплатах в КПЛ и РПЛ
Валерий Чуперка. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Российский полузащитник "Астаны" Валерий Чуперка в интервью Sports True рассказал о турнирных задачах команды и еврокубках, сравнил уровень и зарплаты в чемпионатах Казахстана и России, а также внес ясность в вопрос о невыплате заработной платы в столичной команде, сообщает KazFootball.kz.

- Валерий, как Вам жеребьевка "Астаны" в еврокубках? Вам выпала третья команда Греции "Арис".

- Честно, я не знаю эту команду. Поэтому не могу сказать. Думаю, что ближе к матчу мы разберем команду обязательно, и уже тогда будет какое-то понимание.

- А в команде уже обсудили жеребьевку?

- Мы не обсуждали, просто смотрели онлайн-трансляцию в раздевалке. Конечно, нам всем было интересно. Но конкретно нашего соперника мы не обсуждали. Лишь насчет страны Греции. Ничего конкретного про команду.

- То есть бояться там нечего?

- Думаю, что нет.

- В Греции говорят, что это очень сложный жребий для обеих команд.

- Ну, в любом случае будет непростая игра. Это другой турнир, не чемпионат или Кубок страны. Должно быть интересно.

- В задачах стоит пройти в группу?

- Конечно, задача - попасть в группу. А там будем отталкиваться от соперников, своего состава. Все смотрим адекватно.

- У Вас в карьере был отрезок из 15 матчей без поражений в чемпионате? Как это сказывается психологически?

- Нет, такого не было. Сейчас я чувствую, когда выхожу на поле, что и соперники это чувствуют, что играют с командой на первом месте, которая еще и не проигрывает столько матчей. Это приятное ощущение, но, помимо ощущений, есть уверенность какая-то и ответственность. Если бы я был молодым, я бы не знал, как к этому относиться.

- Как Вам чемпионат Казахстана?

- Ну, когда я уехал сюда, думал, здесь посильнее немножко будет. Когда я здесь уже оказался, то понял, что темп игры пониже, чем в России. Хотя думал, что темп игры в Казахстане будет выше, чем в РПЛ.

- На каком основании Вы так думали?

- Не то чтобы лучше, но хотя бы примерно того же уровня.

- Как Андрей Тихонов сманивал Вас в "Астану"?

- Я с ним общался один раз, через агентов. Сказать, что с главным тренером решал что-то конкретно, такого не было. Я знаю его еще по России, играл против него.

- А чем привлек этот вариант?

- Потому что туда перешел Ароян, с которым я хорошо знаком. Мы созвонились, и он сказал, что команда хорошая, добротная. Это сыграло свою роль.

- Матч "Астана" - "Тобол". Оцените уровень команд. Какие первые впечатления были после финального свистка?

- У нас было разбитое состояние. Мы, когда зашли в раздевалку, реально были расстроены и убиты. При такой игре, считаю, что владели инициативой. Регулировали и игру, и ее темп. Но если говорить о каких-то острых моментах, то их было не так-то и много и у тех, и у других. Не совсем правильно распоряжались моментами, подходами к их штрафной.

В конце первого тайма "Тобол" совсем сел. На самом деле, думал, что будет другая игра в их исполнении. Думал, будут стараться атаковать. Было обидно. Первый матч был сложнее, чем сейчас.

- Нет ощущения, что "Астана" включилась только после пропущенного гола?

- Да, мы неудачно начали, было много потерь. Не ожидали, что они так будут с первых минут атаковать. Думали, что мы играем дома, и они сразу сядут, но они не сели. Пока разбегались, собрались, как раз в эти минуты и пропустили гол.

После гола мы включились, и потом они уже конкретно сели. У них такая тактика, они так играют, и ничего удивительного в этом нет.

- Отсутствие Арояна и смещение Бейсебекова на его позицию - вынужденное решение или Тихонов специально решил так сыграть?

- У Жарко Томашевича перелом, у Арояна травма задней поверхности бедра. Они даже не готовились к той игре.

- Вам в центре поля комфортнее действовать, когда Бейсебеков где-то не далеко или не принципиально?

- Не принципиально, как и остальным.

- Две ничьи подряд, чуть-чуть подпустили к себе конкурентов. Это вызывает беспокойство?

- Беспокойства нет. Все нормально относятся. Мы же не потеряли очки с аутсайдерами. Мы играли с командами, которые так же, как и мы хотят выиграть. С "Кайратом", "Каспием", "Тоболом". "Каспий" - вообще команда неплохая, думаю, они в четверке закончат чемпионат, у них симпатичная игра.

Самое главное - не проигрывать и не терять очки. В конце чемпионата каждое очко может сыграть свою роль.

- Как скажется двухмесячный перерыв чемпионата на команде?

- Команду никто не распускает. Есть Кубок, есть матчи. Будем готовиться к ним.

- Воспринимается ли Вами "Астана" как мостик, чтобы попасть в РПЛ? Или это полноценный шаг в карьере, где можно добиться Лиги чемпионов, какого-то серьезного прогресса?

- Я не считаю, что пришел сюда ради какого-то трамплина, чтобы потом вернуться куда-то. У меня были другие предложения, и я не пришел, чтобы сразу куда-то уехать. "Астана" играла и сейчас тоже будет играть в еврокубках. Посмотрим, как закончим этот чемпионат. Наша задача - чемпионство. В этой команде можно попробовать себя в еврокубках. Я никогда не играл и хочу испытать это чувство.

- Насколько жестко ставили задачу - попасть в группу Лиги конференций?

- Пока не ставили задачу, потому что она еще не началась. У нас чемпионат идет, должно быть чемпионство. Вот наша задача. Когда начнется, тогда уже объявят и скажут все.

- Можно парочку человеческих и тренерских качеств Андрея Валерьевича?

- Честно, по-разному. Бывает, добрый. Иногда может кому-то напихать. Мне нравится, что он не давит на игроков, не кричит во время игр, даже если ошибаемся. Он старается держать спокойствие, и за счет этого игрок остывает и приходит быстрее в игру. А если кричать, то кто-то может растеряться.

- То есть представить, что в раздевалке в игрока полетела бутса представить невозможно?

- Ну, мы же не говорим о раздевалке. Там по-разному бывает. Если плохо играем, конечно, может и "вставить". Если хорошо, то только что-то подправит спокойно.

- Финансовые проблемы в клубе решили?

- Да, с нами расплатились. Осталось только за май. Сказали, что все будет хорошо.

- Появились ли какие-то гарантии, что это не повторится вновь. Может быть, спонсор?

- Руководство пообещало, что все будет хорошо. А как будет… Нам же бумаги не предоставляют.

- Намного ли зарплаты в Казахстане ниже, чем в РПЛ?

- Ну, в РПЛ тоже на самом деле сейчас упали. Я не беру первую пятерку, которая играет в еврокубках. Не совсем намного разница в зарплатах. Где-то 20-30 процентов.

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК

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