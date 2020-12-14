Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов

Руководство уверено в своей правоте.

"Нас не ждет участь "Иртыша". В клубе КПЛ отреагировали на заявление экс-игрока о подделке документов
Николай Панин. Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Директор костанайского "Тобола" Николай Панин прокомментировал заявление бывшего защитника клуба Фернандера Кассая, обвинившего руководство в фальсификации документов.

"Фернандер Кассай заявляет, что "Тобол" сфальсифицировал документы и подделал его подпись в приказе об увольнении. Могу утверждать, что в клубе никто и ничего не подделывал. Более того, у нас есть три свидетеля - бухгалтер и юристы, которые видели, что Фернандер Кассай собственноручно подписал приказ об увольнении. У клуба есть твердая позиция, которой мы продолжаем придерживаться. Мы уверены в своей правоте", - приводит его слова официальный сайт клуба.

- Кассай говорит, что у клуба могут быть проблемы в следующем сезоне из-за решения ФИФА. Насколько это соответствует действительности?

- Можно сказать, что ФИФА вынесли промежуточный вердикт, с которым клуб не согласен. Мы продолжим борьбу, итоговое решение по нашему делу будет приниматься CAS в Лозанне.

Я хочу успокоить болельщиков футбольного клуба "Тобол" и официально заявляю, что нас не ждет участь "Иртыша". У клуба нет задолженностей ни перед кем из футболистов или сотрудников за 2020 год и все предыдущие, у нас нет никаких долгов.

Ни о каких санкциях на клуб со стороны международных организаций не может идти и речи. Сейчас мы готовимся к участию в новом еврокубковом турнире Лига Конференций.

Мы готовы продолжать борьбу и уверенны, что Лозанна примет справедливое решение. Если арбитражный суд примет сторону игрока, что маловероятно, то у "Тобола" достаточно спонсорских средств, чтобы закрыть этот вопрос.

Отметим, что Кассай рассказал о готовности и дальше судиться с бывшим клубом. 33-летний игрок выступал за "Тобол" в период 2016-2019 годов, провел 129 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять ассистов.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Тобол ФК

Ссылки по теме:

Новости
11 декабря
17:55
Футбол

"Тараз" клубының 2020 жылға арналған бюджеті белгілі болды
11 декабря
14:05
Футбол

Қазақстандық футболшы кипрлік клубтан кеткенін хабарлады
10 декабря
23:57
Футбол

Ресейлік қорғаушы қазақстандық командадан кететін болды
9 декабря
19:09
Футбол

Михал Билек футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері қызметінен кетті
9 декабря
17:29
Футбол

"Қайрат" шабуылшысына қытайлық клубтан ұсыныс түсті
8 декабря
09:53
Футбол

"Қайрат" чемпион атанғаннан кейінгі бірінші трансферін жасамақ
7 декабря
17:21
Футбол

"Оқжетпестің" футболшылары мен бапкерлері клубтан ақшаларын ала алмай жүр
7 декабря
15:17
Футбол

"Астана" команда капитанымен қош айтысуы мүмкін
4 декабря
17:30
Футбол

"Қайсарды" келесі маусымда кімнің жаттықтыратыны белгілі болды
4 декабря
17:03
Футбол

"Астана" футболшысына ресейлік клубтан ұсыныс түсті
3 декабря
14:24
Футбол

"Қайрат" екі футболшымен қош айтысты
2 декабря
20:41
Футбол

"Ордабасы" футболшылары бас бапкердің көмекшісімен төбелесіп қалды
2 декабря
17:44
Футбол

Андрей Карпович "Оқжетпесте" қалуы мүмкін
2 декабря
17:04
Футбол

"Астананың" бұрынғы лидері командасыз қалды
2 декабря
16:35
Футбол

Армения құрамасының қақпашысы қазақстандық клубтан кетті
30 ноября
18:04
Футбол

Қазақстандық бірнеше футбол командаларын жаттықтырған бапкер қайтыс болды
27 ноября
17:00
Футбол

"Астана" "Жетісудан" басым түсті
27 ноября
16:57
Футбол

"Шахтер" "Каспийдің" тас-талқанын шығарды
27 ноября
16:54
Футбол

Жаңа бапкердің жетекшілігімен ойнаған "Қайсар" "Қызыл-Жарға" есе жіберді
27 ноября
11:31
Футбол

ҚПЛ күмісі мен қоласы үшін 21-ші тур ойындарына тікелей трансляция
26 ноября
18:25
Футбол

Қызылордалық "Қайсар" бас бапкерсіз қалды
25 ноября
13:55
Футбол

2021 жылы Қазақстан чемпионатында ойнайтын командалар анықталды
24 ноября
17:36
Футбол

"Астана" "Қайсарды" сенімді түрде жеңді
24 ноября
16:29
Футбол

"Каспий" "Тараздан" басым түсті
24 ноября
16:27
Футбол

"Ордабасы" "Қызыл-Жармен" болған ойында ұпай жоғалтты
23 ноября
20:25
Футбол

Вороговскийге еуропалық клубтардың бірінен ұсыныс түсті
23 ноября
15:09
Футбол

Постников, Маевский және басқалары. Алдағы уақытта "Астананың" бірнеше лидері командадан кетуі мүмкін
21 ноября
15:10
Футбол

"Шахтер" "Астананы" жеңіп, жүлдеге таласуға мүмкіндік алды
21 ноября
14:39
Футбол

"Тараз" футболшылары маусымның соңын жалақысыз ойнап беруге келісті
20 ноября
18:35
Футбол

"Ордабасы" клубының 2020 жылға арналған бюджеті белгілі болды
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика