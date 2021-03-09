"Нам нужны игроки, которые умеют завершать атаку". Тихонов - о Суперкубке Казахстана, Куате и претендентах на титул КПЛ

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги выступления своей команды в Суперкубке Казахстана. Также он высказался о возможном трансфере Исламбека Куата, игре молодого защитника Саги Совета и клубах, которые будут вести борьбу за чемпионский титул в предстоящем сезоне.

- Андрей Валерьевич, расскажите о ваших впечатлениях по итогам Суперкубка Казахстана, довольны ли качеством игры команды?

- Качеством доволен. В матче с "Тоболом" были неудачные стартовые 15 минут, потом мы держали под контролем игру. В концовке нам, возможно, не хватало острых передач, подходов было много, но подходы - это не голы, нужно забивать, чтобы играть увереннее. Пропущенный гол со стандарта - тут, может, нам роста не хватило, все-таки у "Тобола" четыре игрока с ростом под метр девяносто. В первой игре с "Шахтером" мы так же хорошо выглядели, выиграли. С "Тоболом" не проиграли, а пенальти - это лотерея. Возможно, если мы поменяли вратаря и он не вытащил ни один удар, то это наша ошибка и претензии должны быть к тренерам, а не к футболистам.

- Вы заранее планировали, что если будет приближаться серия пенальти, вы произведете замену вратаря?

- Мы думали об этом, можно даже сказать, планировали. Выпустили свежего вратаря, который неплохо проявил себя на сборах при пенальти, но, возможно, это ошибка, значит, не угадали.

- Вы сказали, что было много подходов, но, вероятно, не хватает завершения, то есть команде не хватает полузащитника с ударом?

- Ну я и говорю, что нам не хватает количества футболистов, мы смотрим, кем можем усилиться. Вы правильно сказали, что нам нужны игроки, которые умеют завершать атаку. Но мы работаем над этим, стараемся, если будет возможно, мы возьмем игрока.

- Все чаще говорят про переход Исламбека Куата в "Астану", вы лично за эту кандидатуру?

- Пока без комментариев.

- Можете дать краткую характеристику по игре Саги Совета, довольны ли вы им?

- Он молодой футболист, есть ошибки, но есть и хорошие, правильные решения. С "Тоболом" он провел приличный матч, парень растет, думаю, у него хорошее будущее.

- Вы увидели трех соперников в рамках прошедшего турнира, можно сказать, что все они будут претендовать на чемпионство?

- Нет, не все.

Напомним, что "Астана" в финале Суперкубка Казахстана уступила в серии пенальти "Тоболу" (1:1, 4:5 по пенальти). Ранее столичный клуб обыграл в полуфинале карагандинский "Шахтер" (2:0). В первом туре КПЛ-2021 команда Тихонова сыграет с дебютантом лиги - ФК "Арыс", матч пройдет 13 марта в Туркестане.

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