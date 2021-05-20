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"Надеюсь, все получится". Жоао Пауло - о выступлении за сборную Казахстана, контракте и кризисе "Ордабасы"

Он является лучшим бомбардиром клуба.

"Надеюсь, все получится". Жоао Пауло - о выступлении за сборную Казахстана, контракте и кризисе "Ордабасы"
Жоао Пауло. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бразильский полузащитник "Ордабасы" Жоао Пауло в интервью Meta-ratings.kz рассказал о возможной смене гражданства, целях на сезон и претендентах на звание лучшего бомбардира КПЛ.

- Жоао, "Ордабасы" не выигрывает пятый матч подряд. Что случилось с командой?

- Да, в последнее время нам сильно не везет. Нельзя не отметить тот факт, что в команде много травмированных, плюс очень сложный график - играем через три дня на четвертый. Не хватает немного свежести и концентрации. Надеюсь, эта черная полоса очень скоро закончится. Перед командой стоят серьезные задачи, и мы должны их выполнить, впереди еще много матчей.

- За неполные три сезона вы стали лучшим бомбардиром в истории "Ордабасы". Какие впечатления и эмоции ощущаете? 

- Только ощущения радости, быть и являться частью истории, такого большого клуба как "Ордабасы" - я себя чувствую очень счастливым.

- Легкость, с которой вы забиваете голы, говорит о среднем или низком уровне премьер-лиги? 

– (смеется) Я думаю, голы добываются не так просто, как вы говорите, но я благодарю команду за это, потому что без них я бы не смог забивать голы. Они облегчают тем, что доставляют мячи до меня, и я стараюсь этим воспользоваться.

- Вы не думали перейти в более сильный чемпионат? Если была бы возможность, чемпионат какой страны вы выбрали бы? 

- Не было никаких предложений, к тому же у меня действующий контракт и я полностью сфокусирован на работе в "Ордабасы". Если поступит предложение, то мы сядем и будем думать. Но опять же, я сейчас полностью думаю об "Ордабасы".

- Не жалеете ли вы, что приехали в Казахстан только к 30 годам? 

- Я бы хотел приехать сюда раньше, эта страна многое мне дала и очень хорошо меня приняла. Здесь я чувствую себя как дома.

- Много идет разговоров относительно смены вашего гражданства. Конкретно кто-то выходил на вас или на ваших агентов по данному вопросу?

- Я очень счастлив, а началось все со СМИ. Чуть позже у меня состоялся разговор с главным тренером сборной (Талгат Байсуфинов). В тот день, когда я получал награды за прошлый сезон в федерации футбола в Нур-Султане. При разговоре был задан вопрос, как я смотрю на возможность выступать за сборную Казахстана. На что я ответил, что для меня это будет большой честью и гордостью надеть футболку национальной команды.

- Ваш земляк из Натала Дуглас Жуниор уже выступает за сборную Казахстана, но по футзалу... 

- Да-да, я даже разговаривал с Дугласом по этому поводу. Мы с ним давно знакомы и из одного города Натал. Он также сказал мне, как проходил процесс натурализации у него, поддержал в этом вопросе и сказал, что это будет хорошо для моей карьеры. Еще раз очень счастлив за такое предложение и надеюсь, все получится.

- Кто-нибудь из-за вашего города, возможно, друзей заиграл в больших чемпионатах? 

- В моем городе были игроки более старого поколения, например Мариньо Шагас, который был известным игроком сборной Бразилии, выступал на чемпионате мира 1974 года, выступал за ведущие клубы, также играл в США и Германии. Также известен другой игрок по имени Зинья, который был натурализован и выступал за сборную Мексики. Он переехал и постоянно там проживает.

- "Ордабасы" в прошлом сезоне финишировал лишь пятым. Второй год без призовых мест, наверное, будет трагедией?

- Да, это был сложный период. Но сейчас мы думаем о том, чтобы вернуться в призеры. Прикладываем все силы, чтобы по итогам сезона быть в тройке. Очень надеюсь, что все наши усилия и самоотдача достигнут целей.

- После очередного тура вы вновь в списке лучших бомбардиров. Кто из футболистов премьер-лиги может стать по итогам сезона лучшим бомбардиром? 

- Конкуренция в споре бомбардиров хорошая, вы видите высокий уровень, и много игроков борются за это звание. Выделю Абата Аймбетова, Марина Томасова и Вагнера Лава. Надеюсь, я тоже буду бороться до конца и, если даст бог, снова смогу стать лучшим бомбардиром чемпионата.

- Ваш контракт истекает в этом году. Уже думали, что будет дальше?

- Я всегда обсуждаю такие вопросы со своей семьей. Повторюсь, я сейчас полностью сконцентрирован на "Ордабасы". Остальные вопросы будем обсуждать по окончании сезона, кто знает, какие предложения могут возникнуть от разных команд. Только время покажет.

Отметим, что Жоао Пауло забил шесть мячей и отдал три ассиста в нынешнем сезоне КПЛ, тогда как "Ордабасы" после 11 игр располагается на восьмом месте, набрав 16 очков. Следующую игру шымкентцы проведут на своем поле с "Таразом" 24 мая.

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Метки:
КПЛ-2021 Ордабасы ФК

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