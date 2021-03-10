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Начинал с футзала, слушает Шопена, играл на Кубке Африки. Портрет нового форварда "Кайрата"

Он родился в Испании, построил карьеру в Польше и выступает за сборную Гвинеи.

Начинал с футзала, слушает Шопена, играл на Кубке Африки. Портрет нового форварда "Кайрата"
Фото: i2.wp.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Действующий чемпион Казахстана "Кайрат" продолжает усиливать атаку легионерами из европейских клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новичке алматинского клуба Хосе Канте, который оказался интересной фигурой не только со спортивной точки зрения. 

Канте родился  в Каталонии, а точнее в Сабаделе, его отец гвинеец, который до сих пор живет на родине. Хосе с теплотой вспоминает свое детство и отмечает, что еще в юношестве он занимался смежными с футболом видами спорта и даже вызывался в сборную Каталонии: 

"Раньше я играл в пляжный футбол. Что забавно, я получил первый звонок с предложением выступить на турнире в этом виде футбола, когда мы были на пляже с моими друзьями. Один из моих бывших товарищей по команде посоветовал мне попробовать свои силы. Тренером сборной Каталонии был человек, который знал меня еще со времен игры в футзал. Ах да, я еще занимался футзалом. Что касается пляжного футбола - друг уговорил меня принять участие в тестовых матчах. Я прошел их и один раз выступил за сборную Каталонии". 

Свою профессиональную карьеру Хосе начал, играя в третьей испанской лиге, позже засветился в резервной команде "Малаги", а затем начал зарубежный этап. Сначала Канте уехал на Кипр, в клуб АЕК из Ларнаки, а в 2016 году отправился в Польшу, где прошел пока самый яркий этап его карьеры. 

В "Горнике" из Забже он не особо показал себя как результативный форвард, но тем менее на него обратила внимание "Висла" из Плоцка. Там он выдал два ударных сезона, забив десять голов в 32 матчах в чемпионате-2016/17, а также девять голов в 30 матчах в кампании-2017/18.

В Плоцке Канте был по-настоящему хорош, но стало очевидно, что игрок сменит обстановку, причем не только по футбольным причинам, но и по бытовым. Игрок рассказывал, что ему было крайне скучно в маленьком городе, кроме того, однажды в Плоцке ограбили его девушку, что также стало сигналом для перехода в другой клуб. При этом Канте признался, что даже в Варшаве ему не хватало... гор! Кажется, в Алматы ему точно понравится: "В Польше я всегда искал горы, как в Испании. В Польше есть красивые леса, но лично я предпочитаю горы". 

В 2018 году Канте переехал в столичную "Легию". Но его первый сезон был крайне противоречивым: большая конкуренция, смена тренера, давление болельщиков, и в итоге посреди чемпионата форварда отдали в аренду в испанский "Химнастик". Тренер "Легии" Са Пинту не хотел видеть Канте в команде и считал его ленивым, а сам игрок в это время тосковал по сыну:

"Мой сын живет в Испании, я скучаю по нему. У нас каждый день видеозвонки. Ему нравится футбол, но это не из-за меня, а из-за его деда по материнской линии. Он не смотрит мои матчи, но когда я возвращаюсь в Испанию, я всегда показываю ему свои голы. Я чувствую, что эта ситуация меня немного изменила. Я более ответственный, я по-другому смотрю на мир. Моя главная поговорка в жизни: будь лучше с каждым днем. Я придерживаюсь этого, но после рождения сына я сделал очень большой шаг в этом направлении". 

Полугодичная аренда помогла Канте в игровом и моральном плане. Он вернулся в "Легию" и выдал сезон на уровне тех, что показывал в "Висле": 23 матча, десять голов, три ассиста и звание чемпиона Польши. Но дальше снова начались проблемы.

Травмы и заметно охладевшие к игроку болельщики уже не рассчитывали на форварда в сезоне-2020/21. Он сыграл четыре матча на старте, ни разу не забил, а дальше просто перестал попадать в заявку. В этом смысле последние полгода карьеры Канте очень схожи с тем, что было у другого новичка "Кайрата" Штрели Мамбы, который также не играл за "Падерборн" сопоставимый отрезок сезона. Болельщики "Легии" провожали Канте без всякого сожаления, польские СМИ утверждают, что, несмотря на все качества гвинейца, он так и не сумел по-настоящему покорить местных фанатов. 

Сборная Гвинеи 

Канте получил вызов в сборную Гвинеи далеко не сразу. Лишь в 2016 году ему предложили выступать на международном уровне за эту страну. Ранее игрок даже не был в самой Гвинее, и первый визит на историческую родину очень впечатлил его: "Когда я побывал в Гвинее это стало для меня большим шоком. Это был опыт, который позволил мне открыть глаза на многие вещи".

Канте был шокирован уровнем бедности, хотя его родные жили в нормальных условиях, например, дядя игрока занимается ремонтом и продажей машин. Тем не менее с тех пор Хосе исправно помогает другим семьям и высылает в страну футбольную экипировку. 

В 2019 году Канте сыграл за Гвинею на Кубке африканских наций. Турнир ему не удался, поскольку он приехал в сборную с повреждением и принял участие лишь двух матчах из четырех. Всего за сборную Канте провел на данный момент 11 матчей и забил два мяча. 

Манера игры, стиль жизни, увлечения 

Канте не совсем типичный центрфорвард, в Польше его научили много работать на команду, отходить во фланги и в глубину. Сам игрок утверждает, что его кумиром был Самуэль Это'О: "Я был впечатлен тем, как много он отдавал себя в каждой игре за команду. Я стараюсь быть таким. В последние годы, когда у меня была серия матчей без голов, я говорил себе перед игрой, что на этот раз буду действовать только в штрафной, как можно ближе к воротам соперника. Но тут раздавался свисток, и я не мог не бежать. Если бы я этого не сделал, я бы плохо себя чувствовал. Я должен бежать, я должен делать все возможное для команды". Последние слова особенно важны и показательны в проекции игры за "Кайрат", ведь кажется, именно таких форвардов больше всего ценит Алексей Шпилевский. 

Вне спорта Канте, опять же, уходит от стереотипов. Он очень любит природу (может часами бродить по лесам и горным местностям), достаточно скромен и нетороплив. В Польше многие партнеры по команде издевались над ним за выбор машины: 

"Это было очень весело. Люди смеялись надо мной, и я тоже смеялся над собой. На парковке можно было увидеть "Порше", "Ауди" или БМВ, а я приезжал на базу на старом "Рено". У меня были более важные расходы, хотя иногда мне хотелось купить новую машину. Но прежде всего я должен думать о своей семье. Я не богат по рождению, поэтому мне было бы неудобно тратить деньги на ненужные вещи. Я предпочитаю покупать то, что действительно может пригодиться", - говорил Хосе. 

Но также в командах отмечали, что форвард не особо пунктуален: 

"В последнее время я интенсивно над этим работал, и вы можете увидеть эффект от этого, чем я очень горжусь. Но должен признать, что раньше у меня были большие проблемы. Когда я играл на Кипре и подписывал свой первый профессиональный контракт, я всегда опаздывал (смеется). Я помню, как однажды утром я вышел на балкон и начал читать книгу. Совершенно забыл, что тренировка начинается через несколько десятков минут. Не знаю, о чем я тогда думал, но я полностью отключился. Я осознал свою плохую ситуацию, когда мне позвонили и спросили, где я". 

Еще одним хобби игрока является классическая музыка и джаз: 

"Знаете, многие люди слушают такую ​​музыку, но в моем окружении таких нет. Иногда я предлагал ребятам по команде сходить в филармонию, джаз-клубы или на концерты Шопена. К сожалению, никто не хотел идти со мной, и я шел в одиночку". 

Фото: ФК "Легия"©, abc.es©

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Метки:
КПЛ-2021 Трансфер Кайрат ФК Шпилевский Алексей

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