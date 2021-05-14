"На ровном месте был назначен пенальти". Тренер "Шахтера" высказался о поражении от дебютанта КПЛ

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев подвел итоги матча с туркестанским "Тураном", который прошел в рамках 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Турана", проводящего первый сезон на уровне КПЛ.

"Я считаю, что мы выглядели неплохо, практически всю игру находились в позиционной атаке, было множество подходов к воротам соперника. Единственное, что разочаровало, - результат, который был не по игре. Считаю, это результат, придуманный одним человеком на поле. На ровном месте был назначен пенальти. Что касается игры, еще раз подчеркну, мы довольно неплохо атаковали. Единственное, со знаком минус, я бы отметил, что, находясь 90 процентов игрового времени у ворот соперника, мы практически мало создали угроз. Хорошо доходили до штрафной, но не могли реализовать свое превосходство.

Понимаем, что нам нужно улучшить игру у ворот соперника. В предстоящем микроцикле до следующей игры будем пытаться уделять больше внимания этому компоненту.

Почему отсутствовали некоторые футболисты? Всем давно известно, что травмированы Иван Граф и Гидеон Баа. Лазарет пополнили Андрей Буйволов и Зиги Бадибанга. Не в оптимальной форме находится Арсен Хубулов, который пропускал прошлый матч с "Кайратом". Есть проблемы, но у кого их сейчас нет, мы исходим из того, кто у нас есть", - приводит его слова пресс-служба клуба.

В следующем туре, 18 мая, "Туран" дома примет "Акжайык", а "Шахтер" на следующий день в гостях сыграет с "Каспием". Турнирная таблица доступна по этой ссылке.

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